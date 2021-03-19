北韓宣布斷交 馬來西亞關閉駐平壤大使館（第二版）

自美國總統拜登上台後，美國與北韓關係一直處於緊張關係。北韓宣布，因不滿馬來西亞法院裁定，將一名涉嫌洗黑錢的北韓公民引渡美國受審，決定與馬來西亞斷絕外交關係。北韓外交部更警告美國需要為此「付出代價」。

（第二版更新馬來西亞回應）

馬來西亞外交部譴責北韓的斷交決定，形容不友善及不具建設性，決定關閉馬來西亞駐平壤大使館，並下令北韓駐吉隆坡大使館所有外交人員，必須在48小時內離境。

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北韓外務省透過朝中社發表聲明，指馬來西亞以涉嫌洗黑錢為由，將一名北韓公民引渡至美國受審。因此，北韓決定斷絕與馬來西亞的外交關係。外務省亦警告，事件幕後操縱者的美國將「付出代價」（pay a price）。

聲明雖未有提及該名北韓公民姓名，但美國聯邦調查局（FBI）指一名北韓男性文哲明 （Mun Chol Myong） 在美國透過空殼公司洗黑錢，並將酒類和手錶等奢侈品運至北韓、違反國際對北韓制裁措施，於2019年在馬來西亞被捕。其後馬來西亞最高法院於3月初裁定，引渡該名北韓公民至美國受審。

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北韓形容馬來西亞當局的引渡行為屬「邪惡行徑及不可原諒的罪行」（nefarious act and unpardonably heavy crime），批評馬來西亞使北韓公民就美國的敵對行為作出犧牲，更摧毀雙邊關係尊重主權的基礎。

北韓和馬來西亞1973年正式建交，但北韓領袖金正恩的同父異母哥哥金正男於2017年在馬來西亞遇害後，雙方關係交惡，馬來西亞於同年亦關閉駐北韓大使館。

責任編輯：郭麗明