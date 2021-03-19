[ 吉利汽車175] 吉利傳推出 全新電動汽車品牌Zeekr

隨著美國電動車品牌TESLA(美：TSLA)加快拓展內地，配合內地政策推動，一眾內地車企亦加快開發電動車。外電引述市場消息人士指出，吉利汽車（00175）計劃推出全新電動汽車品牌，名為「Zeekr」，定位為高端市場，銷售策略將不同。新品牌將在吉利電動汽車新公司Lingling Technologies名下生產。吉利亦傳考慮，允許Zeekr客戶成為Lingling的股東。市況轉弱下吉利未因這消息踩油，截至2時45分，吉利跌3.6%報23.8元。

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而近期屢傳在電動車事業見頻密動作的吉利，據內媒引述消息人士稱，該車企或將在短期內公布在廣州南沙投資百億資金建設新工廠。吉利對市場傳言不予置評。若然傳聞屬實，這或是近期汽車業內涉及吉利汽車的又一個「大動作」。稍早前，吉利先後宣布已經分別與富士康、法拉第未來（FF）、百度等公司簽署了戰略合作協議。產業鏈布局之廣、業務合作之豐富遠超以往。從這一系列的跡象表明，吉利汽車在擁抱智能新能源汽車領域方面，明顯加快了步伐。

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另外，吉利控股集團和南韓SK控股，已同意投資於總部設在香港的GLY Capital Management旗下的運輸和技術創新基金，該基金將籌集最多3億美元。消息指，吉利集團與SK控股，將成為GLY Capital旗下新移動基金（New Mobility Fund）的基石投資者。吉利和SK將成為新移動基金戰略顧問委員會的成員，該基金對外部投資者開放。

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