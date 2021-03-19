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今日推介特步 | 新創建、澳優、碧桂園、長汽、交行最新部署（立即觀看）

股市 13:11 2021/03/19

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恒生指數中午收報28950點，跌454點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介特步國際 （01368） ，另亦會分析新創建集團 （00659） 、澳優 （01717） 、碧桂園 （02007） 、長城汽車 （02333） 及交通銀行 （03328） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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