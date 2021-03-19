【異動股】華潤電力去年多賺15% 末期息派40.6仙 半日急升逾一成

華潤電力（00836）公布，去年純利達75.8億元，按年增15.1%。扣除匯兌損益等非經常性損益影響，去年潤電核心業務利潤達7.55億元，按年增9.8％。潤電末期息增16.7％至0.406元，連同中期息0.225元，全年派0.631元。潤電現升13%，報10.32元，成交5.5億元。

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去年，集團旗下的可再生能源業務核心利潤貢獻增加55%至45.2元，火電業務核心利潤則減少12.2%至52.34億元。年內新增風電和光伏並網權益裝機共4,447兆瓦，其中新併網風電裝機4,168兆瓦，新併網光伏裝機279兆瓦。

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截至去年底，潤電已核准或備案1,065兆瓦風電和5,631兆瓦光伏項目合共6,696兆瓦，以實現未來的可持續增長。去年內，獲得備案的光伏項目創新高，顯示未來將會加快光伏項目發展。集團亦積極在內地發展風電項目，更有部分項目正在開展前期工作。

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