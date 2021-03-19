  • 27°C
香港時間 : 2021319日 (五) 16:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】華潤電力去年多賺15% 末期息派40.6仙 半日急升逾一成

股樓投資 15:44 2021/03/19

分享：

華潤電力（00836）公布，去年純利達75.8億元，按年增15.1%。扣除匯兌損益等非經常性損益影響，去年潤電核心業務利潤達7.55億元，按年增9.8％。潤電末期息增16.7％至0.406元，連同中期息0.225元，全年派0.631元。潤電現升13%，報10.32元，成交5.5億元。

【大行報告】里昂指恒大物業業績好過早前發出的盈喜　重申「買入」評級  詳情請看[下一頁]

去年，集團旗下的可再生能源業務核心利潤貢獻增加55%至45.2元，火電業務核心利潤則減少12.2%至52.34億元。年內新增風電和光伏並網權益裝機共4,447兆瓦，其中新併網風電裝機4,168兆瓦，新併網光伏裝機279兆瓦。

【大行報告】微盟績後股價兩日跌逾20% 瑞銀指市場反應過度 維持「買入」評級  詳情請看[下一頁]

截至去年底，潤電已核准或備案1,065兆瓦風電和5,631兆瓦光伏項目合共6,696兆瓦，以實現未來的可持續增長。去年內，獲得備案的光伏項目創新高，顯示未來將會加快光伏項目發展。集團亦積極在內地發展風電項目，更有部分項目正在開展前期工作。

大行目標價一覽：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

異動股 港股 每股派息 派息 業績公布 純利 華潤電力（00836） 電力

上一篇文章

歐藥管局宣布阿斯利康疫苗安全 德法意率先恢復為民接種

下一篇文章

【大行報告】里昂指恒大物業業績好過早前發出的盈喜　重申「買入」評級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行報告】內地旅遊業復甦　大摩估呢隻股60日內將跑贏大市　機會率達70％以上
【大行報告】內地旅遊業復甦　大摩估呢隻股60日內將跑贏大市　機會率達70％以上
【樓市熱話】工廈「轉型」裝修如居家招租 280呎月租$6800　網民：好過住劏房
【樓市熱話】工廈「轉型」裝修如居家招租 280呎月租$6800　網民：好過住劏房
【職場熱話】新人上班第一天覺得緊張 吃完午餐直接回家 工作半天就辭職
【職場熱話】新人上班第一天覺得緊張 吃完午餐直接回家 工作半天就辭職
【職場熱話】上司移民 同事辭職 部門只剩兩人 網民：自薦升職再跳槽！
【職場熱話】上司移民 同事辭職 部門只剩兩人 網民：自薦升職再跳槽！
【職場熱話】上班族月薪16k 一天只忙兩小時 餘下時間和上司打機 憂「浪費人生」想辭職
【職場熱話】上班族月薪16k 一天只忙兩小時 餘下時間和上司打機 憂「浪費人生」想辭職
【職場熱話】面試問了一個問題 反被面試官問「關你什麼事？」 網民：你戳到他痛處
【職場熱話】面試問了一個問題 反被面試官問「關你什麼事？」 網民：你戳到他痛處