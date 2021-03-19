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灣仔海濱「渡輪碼頭畔主題區」進一步開放　設大量打卡位（多圖）

商業 13:10 2021/03/19

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灣仔碼頭海濱的「渡輪碼頭畔主題區」，今日（3月19日）進一步開放。（發展局提供）

港人在疫情下，更常到休憩空間或郊外散步。灣仔碼頭海濱的「渡輪碼頭畔主題區」，今日（3月19日）進一步開放。發展局發言人表示，新開放的空間介乎香港會議展覽中心至灣仔碼頭之間。

在「先駁通，再優化」理念下，一段約5米闊的臨海路段，已於去年12月率先落成開放，貫通灣仔北至石塘咀，成為維多利亞港最長、5.5公里的海濱長廊。而今日開放的用地面積約2,750平方米，將長廊的空間擴闊三倍。

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發言人又稱，灣仔海濱的基建工程仍在進行期間，逐步開放更多海濱空間。預計今年底至明年初，灣仔海濱新落成的休憩用地將達45,000平方米。

主題區設本地文創業者作品
今次項目設計為簡約的清水混凝土和木系構築物。新開放的用地更引入相框和霓虹燈裝飾概念，提供大量「打卡位」。

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灣仔海濱設有多個打卡位。而本地文創業者亦有參與「渡輪碼頭畔主題區」海濱的建設。例如王守賢團隊設計的「VH Puzzled」，設置於主題區內，短期內有更多的優勝作品展出。該處更設有「期間限定」的「粉紅通道」。至於下個階段，將落成一個寵物公園，讓該處成為寵物友善場地。

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責任編輯：馬意文

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