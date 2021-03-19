【亞馬遜遊戲化工作】打工仔可換Apple Watch、遊戲主機　鼓勵提升生產力

▲ 物流巨企亞馬遜（Amazon）早前為了提高打工仔的工作效率，推出倉庫工作遊戲化計劃，更將進一步擴展到全美至少20州的倉庫。

倉庫打工仔每天處理重複性工作，容易感到枯燥乏味，隨時做到「懷疑人生」。物流巨企亞馬遜（Amazon）旗下倉庫眾多，早前就為了提高打工仔的工作效率，推出倉庫工作遊戲化計劃，讓他們獲得遊戲積分及亞馬遜專用貨幣等，換取虛擬獎勵，甚至遊戲主機或Apple Watch等科技產品。該計劃更將進一步擴展到全美至少20州的倉庫。

綜合外電引述亞馬遜發言人指出，遊戲化工作模式可以避免不斷重複的倉庫工作內容降低打工仔效率。而且此模式並非是強迫性的，打工仔也可自由選擇是否參與、要參與哪種遊戲，也可以匿名玩。

亞馬遜把這些遊戲稱為「FC 遊戲」（FC Games），內容包含高達六種類似投幣式遊戲機風格的小遊戲，例如：撿貨員必須把正確產品放在正確籃子裡，才能獲得遊戲積分。

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報道指，有些遊戲會列出全國排行榜，打工仔能看到自己的排名多高；而據悉獲得積分後，可以用來換取虛擬寵物如企鵝及恐龍。甚至可以將積分換成亞馬遜的專用貨幣「swag bucks」，再換取T恤、水壺等物品。如果旺季期間表現良好，打工仔還可以有「特殊獎勵」，換得電玩科技產品如遊戲主機或Apple Watch等。

事實上，早年亦有不少企業將遊戲化（Gamification）視為提高打工仔績效的策略，或者將此模式加入培訓管理之中，例如美國連鎖零售商Target就將收銀機增添遊戲化要素，鼓勵收銀員更快掃描產品，提高生產力；會計師樓德勤（Deloitte）近年亦著手將遊戲元素融入內部培訓，在2019年推出網絡遊戲，訓練經理級別員工的領導技巧。

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責任編輯：張寶燕