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【業績│汽車股】中升去年純利增23%至55億人幣 末期息0.58港元升29%

股市 12:41 2021/03/19

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豪華品牌新車銷售帶動中升去年業績

中升 （00881） 公布去年業績，純利為55.4億元（人民幣，下同），按年增長23.1%。集團宣派末期息0.58港元，升28.9%。

去年中升新車銷售為50萬輛，銷量按年增9.9%，升幅主要來自豪華品牌新車銷售，銷量為27.5萬輛，升幅為20.8%，新車銷售收入增長18.2%至人民幣125,526.7百萬元。至於二手車交易量則為10.7萬輛，升50%。

以收入計，去年中升錄得1483.5億元收入，較上年同期增19.6%，其中新車銷售收入增長18.2%至1255.3億元；而售後服務及精品業務收入增長13.5%至202.5億元。

集團表示，中國今年全年經濟增速預期將達到7%至9%，隨著經濟恢復至常態化增長，以及供給側改革持續，消費將加快回升。今年年初中國商務部發文再提擴大汽車消費，預期汽車等可選消費品將迎來進一步增長，在消費升級和換購升級大趨勢下，豪華車市場將延續增長。

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編輯：謝智聰

 
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