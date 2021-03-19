  • 27°C
香港時間 : 2021319日 (五) 13:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Facebook擬推兒童版Instagram　保障年輕用戶私隱安全

科技 12:47 2021/03/19

分享：

社交平台Facebook計畫打造兒童版Instagram，專門為13歲以下兒童提供服務。

社交平台在年輕人間廣為流行，接觸層面更擴闊到小童，更因此造成許多新型態犯罪問題。為保障年輕用戶私隱安全，近日社交平台Facebook計畫打造兒童版Instagram，專門為13歲以下兒童提供服務。Instagram負責人Adam Mosseri也向外媒證實消息，不過Instagram則尚未提出詳細計畫。

Apps私隱調查結果　Instagram、Facebook被揭與第三方廣告商分享最多數據

【綫上直播】Instagram推「Live Room」功能　允許4位用戶進行直播

據BuzzFeed報道提及，反霸凌的非營利組織Ditch the Label的一項調查發現，12歲到20歲之間的青少年，有42%的人曾遭遇網路霸凌。Instagram早前在官方網誌中發表一篇聲明，承諾將加強保護平台上的年輕用戶。

外媒報道指，Facebook決定推出一款專門給兒童使用的Instagram，協助家長有效管控。Instagram產品負責人Vishal Shah也在員工留言板上宣布，已經將青少年用戶服務，列為公司的優先事項，將會聚焦在保護年輕用戶的私隱安全。報道也有提及，新應用程式已在本周四（18日）在內部開始進行測試，但正式推出的日期仍有待宣布。

事實上，Instagram現時的政策規定用戶必須滿13歲，而且用戶在申請帳號時，都需被要求提供年齡資訊，不過難以確認真實資料。除此之外，Instagram也在本月逐步推出新政策。成年人除了將無法輕易向未關注他們的未成年用戶發送有關訊息外，若被官方發現，有成年人與未成年人正在進行可疑互動，Instagram也會進一步透過「標籤」、「探索」等功能，限制可疑人士的使用權限，避免小孩遭到騷擾。

【社交平台】印度頒布新例規管網上平台　要求Facebook、YouTube移除非法內容

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【2021熱門App】抖音印度對手App上月躍升全球十大　WhatsApp下載量超TG
2021/03/08
【2021熱門App】抖音印度對手App上月躍升全球十大　WhatsApp下載量超TG
【WhatsApp新功能】WhatsApp開發「閱後即焚」功能　卻未設阻止截圖技術
2021/03/08
【WhatsApp新功能】WhatsApp開發「閱後即焚」功能　卻未設阻止截圖技術
【AI自主監督學習】10億圖片作參數！Facebook新AI模型自主辨識圖像
2021/03/05
【AI自主監督學習】10億圖片作參數！Facebook新AI模型自主辨識圖像
【WhatsApp官方回應】WhatsApp政策更新Q&A　多番強調不會影響用戶私隱
2021/01/25
【WhatsApp官方回應】WhatsApp政策更新Q&A　多番強調不會影響用戶私隱
Instagram 服務 產品 社交平台 Facebook

下一篇文章

Google Chrome新增即時字幕功能　支援任何影片和音樂（附啟用方法）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【入門手機】小米旗下紅米Redmi 9T登陸香港　售$1199
【入門手機】小米旗下紅米Redmi 9T登陸香港　售$1199
【三星手機】三星首度證實　Galaxy Note旗艦今年無法推出
【三星手機】三星首度證實　Galaxy Note旗艦今年無法推出
【芯片大戰】高通芯片持續缺貨　小米、OPPO或大量轉單聯發科
【芯片大戰】高通芯片持續缺貨　小米、OPPO或大量轉單聯發科
【5G手機測速】哪款5G手機連網最快？iPhone 12榜上無名、落後25款Android機
【5G手機測速】哪款5G手機連網最快？iPhone 12榜上無名、落後25款Android機
【華為新商機】傳華為向蘋果三星等設備商　收取5G專利使用費　每部電話2.5美元
【華為新商機】傳華為向蘋果三星等設備商　收取5G專利使用費　每部電話2.5美元
【WhatsApp更新】WhatsApp官方宣布　將不支援iOS 10以下iPhone設備
【WhatsApp更新】WhatsApp官方宣布　將不支援iOS 10以下iPhone設備