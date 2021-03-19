Facebook擬推兒童版Instagram　保障年輕用戶私隱安全

▲ 社交平台Facebook計畫打造兒童版Instagram，專門為13歲以下兒童提供服務。

社交平台在年輕人間廣為流行，接觸層面更擴闊到小童，更因此造成許多新型態犯罪問題。為保障年輕用戶私隱安全，近日社交平台Facebook計畫打造兒童版Instagram，專門為13歲以下兒童提供服務。Instagram負責人Adam Mosseri也向外媒證實消息，不過Instagram則尚未提出詳細計畫。

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據BuzzFeed報道提及，反霸凌的非營利組織Ditch the Label的一項調查發現，12歲到20歲之間的青少年，有42%的人曾遭遇網路霸凌。Instagram早前在官方網誌中發表一篇聲明，承諾將加強保護平台上的年輕用戶。

外媒報道指，Facebook決定推出一款專門給兒童使用的Instagram，協助家長有效管控。Instagram產品負責人Vishal Shah也在員工留言板上宣布，已經將青少年用戶服務，列為公司的優先事項，將會聚焦在保護年輕用戶的私隱安全。報道也有提及，新應用程式已在本周四（18日）在內部開始進行測試，但正式推出的日期仍有待宣布。

事實上，Instagram現時的政策規定用戶必須滿13歲，而且用戶在申請帳號時，都需被要求提供年齡資訊，不過難以確認真實資料。除此之外，Instagram也在本月逐步推出新政策。成年人除了將無法輕易向未關注他們的未成年用戶發送有關訊息外，若被官方發現，有成年人與未成年人正在進行可疑互動，Instagram也會進一步透過「標籤」、「探索」等功能，限制可疑人士的使用權限，避免小孩遭到騷擾。

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責任編輯：曾曉汶