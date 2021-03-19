【大行報告】微盟績後股價兩日跌逾20% 瑞銀指市場反應過度 維持「買入」評級

微盟集團（02013）去年全年業績盈轉虧，蝕11.6億元人民幣，經調整盈利1.1億元人民幣，上升39%，但收入及經調整盈利均被指差過預期，績後股價連跌兩日，至周五中午收報16.48元，兩日跌25.6%。

瑞銀發表研究報告指，認為市場對微盟業績反應過度，預期今年度SaaS收益增長加快，主要受惠於智慧零售及餐飲業務的強勁增長，加上整合上海海鼎全年收益貢獻，而公司去年下半年SaaS增長亦符預期，料今年度收入增幅達68%。

【大行報告】高盛更新內銀股評級 列一股入「確信買入」名單 予一股「沽售」評級【見下頁】

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報告指出，看好微盟的多渠道流量策略以及在微信視頻帳戶中的業務潛力，因此對其商戶解決方案的增長前景保持樂觀，維持其「買入」評級，目標價由24元微升至24.3元。

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記者﹕郭秀慧