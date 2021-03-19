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【SPAC】瑞銀傳禁止理財顧問主動向客戶推銷SPAC

股市 12:53 2021/03/19

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外電報道，據報瑞銀禁止旗下理財顧問向客戶推銷SPAC股票。

外電報道，近來不少企業擬透過特殊目的收購公司（SPAC，special-purpose acquisition company）上市集資，惟有消息人士透露，瑞銀已秘密禁止旗下理財顧問向客戶推銷SPAC，瑞銀拒絕評論有關報道。

高盛於香港成立SPAC團隊，詳情可見﹕【下一頁】

消息人士指，由於SPAC未跟公司合併前，該行對於SPAC的信息和研究十分有限，瑞銀在今年3月初決定，禁止該行理財顧問在SPAC未完成併購借殼上市前，鼓勵客戶買賣SPAC。唯一容許的情況是客戶自發提出買賣SPAC。

SPAC是甚麼？

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SPAC俗稱空頭支票公司，私募基金、富裕投資者成立SPAC上市，SPAC需要在特定時間收購資產，有關方式被視為另類的新股IPO上市方式，可加快公司上市效率。

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編輯﹕賴奕羚

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