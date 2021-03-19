【業績│內需股】恒安去年多賺18%至46億人幣　派末期息1.3人幣　木漿價格處高位料今年紙巾產品毛利率承壓（第二版）

恒安國際 （01044） 去年多賺17.6%至45.9億元（人民幣‧下同），每股盈利3.864元，建議派末期息1.3元（相當於1.556港元），較上年升4%，全年派息2.5元。財務總監李偉樑稱，對於今年木漿價格走勢難以預測，因為已不單只是需求問題，還涉及期貨市場炒作，如果市場正常發展，價格有望回落並趨向平穩。

他表示，木漿價格自去年下半年回升，目前處於高位水平，有可能對今年紙巾產品毛利率造成一定壓力。不過，集團早前以相對便宜的價格購入木漿，目前庫存量有4至5個月，上半年的原料成本維持較低水平。另外，集團會繼續發展高端化產品，控制促銷推廣費用，維持產品價格穩定，沒有加價計劃。

恒安去年資本開支約6億元，李偉樑稱，預期將逐步擴張生產綫以提升產能，尤其是高端化產品，並計劃發展社區團購及新零售平台，相信全年資本開支較上一年會明顯增加。

集團去年口罩銷售收入達2.36億元，他表示，受疫情影響，市場對醫療產品需求增加，相關業務利潤可觀。料疫情將會持續，將研究口罩等防護用品，供應海內外市場，希望今年保持相同收入比例。

期內，收入下跌0.5%至223.7億元，經營利潤上升12.5%至63.9億元，毛利率按年升3.7個百分點至42.3%，主要受惠木漿價格處於低位，支持集團紙巾業務的毛利大幅增長；高利潤的衛生巾業務的收入因銷售渠道改革於年內成效彰顯改善，其佔整體銷售比例亦上升至接近30%。

年內，衛生巾業務銷售收入重返升軌，錄得增長接近3%至66.5億元；紙巾業務方面，由於國內的商業及企業活動受疫情影響，因而減少對紙巾的需求，紙巾業務全年銷售收入跌9.6%至103.8億元；紙尿褲業務的銷售收入的跌幅則收窄至0.9%至14.3億元。

（增加：管理層言論）

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編輯：吳敏芳