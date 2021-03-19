拜登再惹癡呆症疑雲 錯叫賀錦麗做總統

美國總統拜登曾被外界質疑患上老人癡呆症，但拜登一直否認自己有患病。但拜登周四（18日）又再出現口誤，將自己副手美國副總統賀錦麗稱為總統。此舉再次引起外界猜測拜登患上痴呆症，因為拜登並非首次叫錯賀錦麗。

拜登（Joe Biden）就新冠疫苗接種計劃最新資訊發表演講期間，錯誤稱呼賀錦麗（Kamala Harris）為「賀錦麗總統」（President Harris）。當時拜登表示，自己和「賀錦麗總統」曾以視像形式到訪亞利桑那州（Arizona）一個接種中心，看到當地一個護士為民眾接種疫苗時，感覺就像在接種希望。

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拜登之前亦多次出現稱呼錯誤的情況，在12月時曾稱呼賀錦麗為「候任總統」（president-elect）。在2019年7月民主黨初選辯論中，拜登一度稱呼對手參議員布克（Corey Booker）為「總統」（the president）。

相映成趣的是，賀錦麗亦曾口誤稱自己為總司令。她在9月的一次視像圓桌會議上表示，「賀錦麗政府」（Harris administration）會和拜登一同擔任美國總統。賀錦麗其後更繼續補充，「拜登賀錦麗政府」（Biden-Harris administration）會為少數族裔企業提供1,000億美元（約7,800億美元）的低息貸款和投資。

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現年78歲的拜登，過往也曾多次捲入痴呆論風波。拜登於去年10月競選期間，被指突然忘記美國前總統特朗普（Donald Trump）的名字，兩次叫錯他為「喬治」（George），即前總統布殊。

責任編輯：李俊儀