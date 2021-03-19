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【周末好去處】3香港尖沙咀店變日本櫻花祭市集　售日系產品兼送5,000元消費券

商業 13:41 2021/03/19

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3香港將於本周末（20至21日）將3Supreme 尖沙咀店變身周末市集，舉行「日本櫻花祭」。（3香港提供圖片）

不少港人想飛日本，但仍未知何時可以起行，唯有搜購日系產品止渴。3香港將於本周末（20至21日）將3Supreme尖沙咀店變身周末市集，舉行「日本櫻花祭」，集合10多家小店的日系產品外，更提早派發$5,000電子消費券，任何人士到場即取即用。

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櫻花祭產品包括櫻花口罩、日本清酒、和牛火鍋放題券、寵物和服、日本水果等日系產品。場內更設有櫻花樹打卡位，更有讓大家許願的祝願牆。

只要到「日本櫻花祭」即可獲得消費券，優惠包括iPhone 12 Pro(256GB）淨機即減高達$550；購買指定型號5G手機淨機即減高達$2011；寵記士多每$50減$3；Idea House百貨代購每件減$3；東川食品每$50減$3；maskology每盒減$3等，合共高達$5,000優惠。

「日本櫻花祭」
日期：3 月20 至21 日（星期六、日）
時間：中午12 時至晚上8 時
地點：尖沙咀金馬倫道22 號東麗中心地下

【櫻花商機】MOKO新世紀廣場　設「迪士尼櫻花季期間限定店」（多圖）

責任編輯：朱悅瀅

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