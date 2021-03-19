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【大行點睇】食品成本壓力仍在 大和下調日清食品目標價

環球政經 12:05 2021/03/19

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大和發表報告，指日清食品 （01475） 去年第四季純利達到3,800萬元，全年為3.02億元，經調整純利按年增幅近三成，業績符市場預期。大和分析指，內地收入於第四季按年升21.5%，主要由於銷售及行政開支減少，但第四季稅率上升抵銷部分利好。

日清管理層提及，今年農曆新年期間因為學生及年輕人不少選擇原地過年，沒有回鄉過年，帶動集團產品銷售增長。公司於首季採用棕櫚油控制成本，不過預計成本壓力於第二季仍然持續。

大和輕微調高公司收入及純利預測，維持公司「持有」評級，不過目標價由7.5元降至6.9元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

日清食品（01475） 港股 純利 目標價 產品 銷售

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