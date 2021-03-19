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【中國債務】年初至今逾100億美元債務違約　內房、能源企業、地方政府遭殃

宏觀解讀 11:55 2021/03/19

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隨著流動性收緊，中國部份行業於未來季度會出現更多違約

中國出現流動性收緊的跡象，彭博報道認為，房地產發展商、地方政府融資平台以及能源企業將面對最高風險。據彭博統計，中國今年至今有約100億美元債務違約，為過去幾年最高，當中兩成來自房地產發展商，而在重慶一家與地方國企有關連的公司違約後，市場疑慮日漸增加。

報道形容，中國政府正在「踩鋼線」，在容許公司陷入困境的公司違約的同時，要避免相關壓力外流到信貸市場。品浩投資中國經濟分析師廖薇分析，稱隨著信貸政策正常化，企業將更難將再融資，預期未來季度會出現更多違約。

企業再融資能力受限

「三道紅線」政策令高負債的公司難以在資本市場上籌措新資本，部份較弱而且高槓桿的房地產公司債券今年跑輸大市，原因是投資者對其再融資能力感到疑惑。數據顯示，由去年六月以來，上市內房每月發行的在岸債券規模少於同期的到期債券規模，情況為2015年以來最長。

至於能源公司，煤炭公司在中國希望在2060年達到碳中和的背景下備受壓力。數據指，再融資比率在產煤大省山西及河北跌幅最大，其中山西省企業僅籌集到相當於2月到期債務的25%，為三年以來最低水平；河北省企業情況更差，再融資比率僅18%。

地方融資平台方面，有分析認為湖南及雲南面對的信用風險正在上升，不同地方政府的信貸情況差異將擴大。

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編輯：謝智聰

債券 中國 河北省 山西省 公司債券

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