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【機構點睇】去年中國宏觀槓桿率創新高 2021年會否再加槓桿？

股樓投資 11:48 2021/03/19

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2020年因疫情關係，為救經濟和民生，絕大部分國家的槓桿率都是上升。根據社科院數字，去年底中國宏觀槓桿率上升23.6個百分點至270.1%，創金融危險以來最大漲幅。

【樓市現象】內地專才來港拼搏多年 終獲永久居民資格 即斥500萬購屯門盤2房做業主，請按【見下頁

財信國際經濟研究院的分析指，去年企業部門加槓桿的力度最大，政府部門和居民部門次之；而且因疫情衝擊，名義GDP作為槓桿率的分母，其降幅相對偏高，被動拉高了槓桿率。

【大行報告】中信里昂看好呢隻藥股 指盈利增長勝市場預期　評級升至買入 目標價潛在升幅25％，請按【見下頁

該行預期今年中國宏觀槓桿率平穩，呈先降後升的走勢。第一，基數關係，下半年經濟會略低於潛在增速，預計全年名義GDP將增長11%左右。

第二，結合社融和債務規模增速的測算，2021年債務增速大約在10.7%左右波動。

第三，美債息上揚導致中美利差收窄，將削弱美國寬鬆貨幣政策對中國的外溢效應，外資大幅流入中國的壓力或有所降低，對國內貨幣供應總量的擾動較小。

 

【延伸閱讀】職場熱話：跟同事一起飲茶時想食灌湯餃 講明自己比錢但被同事話自私 事主不解：佢哋想點啊？，請按【見下頁

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記者：林衛

金融 經濟現象 中國 外資 GDP 貨幣政策

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