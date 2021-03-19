【大行報告】瑞信看好收購資產策略　上調長實目標價至61.6元 潛在升幅逾兩成

瑞信發表研究報告指，去年長實集團（01113）基本盈利按年倒退29%至200億元，較該行預期的7%低，主要由於酒館業務減值損失，全年派息減少14%，但派息比率有增加，淨負債率仍維持低於5.2%。然而，該行指長實公布收購資產，與其發展策略相符，疫情後可進一步增加持續經營收入及盈利貢獻。長實績後股價逆市造好，今早高開逾6%。

瑞信表示，下調長實今明兩年每股盈利預測分別7%及3%，每股資產淨值預測下調3%，惟在宏觀經濟改善的情況下，收窄每股資產淨值折讓10個百分點至45%，目標價相應由51.9元上調至61.6元，維持「跑贏大市」評級。

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記者﹕郭秀慧