  • 26°C
香港時間 : 2021319日 (五) 12:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】瑞信看好收購資產策略　上調長實目標價至61.6元 潛在升幅逾兩成

股樓投資 11:48 2021/03/19

分享：

瑞信發表研究報告指，去年長實集團（01113）基本盈利按年倒退29%至200億元，較該行預期的7%低，主要由於酒館業務減值損失，全年派息減少14%，但派息比率有增加，淨負債率仍維持低於5.2%。然而，該行指長實公布收購資產，與其發展策略相符，疫情後可進一步增加持續經營收入及盈利貢獻。長實績後股價逆市造好，今早高開逾6%。

瑞信表示，下調長實今明兩年每股盈利預測分別7%及3%，每股資產淨值預測下調3%，惟在宏觀經濟改善的情況下，收窄每股資產淨值折讓10個百分點至45%，目標價相應由51.9元上調至61.6元，維持「跑贏大市」評級。

【大行點睇】十四五規劃出爐 光大證券建議關注三大領域 逾20隻中資股適部署【見下頁

    點擊圖片放大
    +21
    +20

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者﹕郭秀慧

每股盈利 派息比率 每股資產淨值 潛在升幅 長實集團（01113） 收購 派息 目標價 長實 經濟

上一篇文章

【機構點睇】去年中國宏觀槓桿率創新高 2021年會否再加槓桿？

下一篇文章

【大行點睇】美容業務提供潛在增長動力 大摩大幅提高康哲藥業目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】上司移民 同事辭職 部門只剩兩人 網民：自薦升職再跳槽！
【職場熱話】上司移民 同事辭職 部門只剩兩人 網民：自薦升職再跳槽！
【職場熱話】上班族月薪16k 一天只忙兩小時 餘下時間和上司打機 憂「浪費人生」想辭職
【職場熱話】上班族月薪16k 一天只忙兩小時 餘下時間和上司打機 憂「浪費人生」想辭職
【職場熱話】面試問了一個問題 反被面試官問「關你什麼事？」 網民：你戳到他痛處
【職場熱話】面試問了一個問題 反被面試官問「關你什麼事？」 網民：你戳到他痛處
【職場熱話】新人上班第一天覺得緊張 吃完午餐直接回家 工作半天就辭職
【職場熱話】新人上班第一天覺得緊張 吃完午餐直接回家 工作半天就辭職
【大行報告】內地旅遊業復甦　大摩估呢隻股60日內將跑贏大市　機會率達70％以上
【大行報告】內地旅遊業復甦　大摩估呢隻股60日內將跑贏大市　機會率達70％以上
【樓市熱話】工廈「轉型」裝修如居家招租 280呎月租$6800　網民：好過住劏房
【樓市熱話】工廈「轉型」裝修如居家招租 280呎月租$6800　網民：好過住劏房