【小米造車】小米再傳造車下月立項、股價曾升3%倒跌　小米：不予置評

▲ 【小米造車】小米再傳造車有望下月立項 股價逆市升2%

小米 （01810） 再傳出造車消息。內媒報道指，小米造車有望4月立項，由聯合創辦人、參謀長王川負責。小米2月份亦曾傳出造車消息，當時股價曾飈逾一成。小米相關人士回應傳聞時指，之前公告已進行說明，所以對於造車傳言不予置評。小米再傳造車後，股價曾逆市升3%，高見27.1元，惟午後大市跌幅加劇，小米再轉跌近1%，最新報26.05元，成交54億元。

小米傳確定造車？ 科企巨頭爭相加入造車行列【下一頁】

報道引述消息人士指，小米啟動名為「micar」 的造車項目調查計劃，由負責制定小米戰略的參謀部帶頭。時任小米參謀長的王川，多次與蔚來、小鵬等中國造車新勢力高層交流，了解產業情況。

報道指，雷軍過去曾多次考慮小米造車的可行性，小米內部也成立專案小組調查過造車項目。第一次是在 2015 年投資蔚來之前，但雷軍與產業專家交流過造車想法後，反應並不樂觀，因此沒有實際付諸行動。

隨後小米聚焦手機主業，雷軍則透過創投公司以投資模式投資蔚來和小鵬，這兩筆交易只是純投資，持股比重也不高，均不到 5%。

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編輯：吳敏芳