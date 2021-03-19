【吉利電動車】吉利擬建高檔電動車品牌「Zeekr」　劍指Tesla

▲ 吉利擬建高檔電動車品牌「Zeekr」 劍指Tesla

吉利汽車 （00175） 早前傳出擬成立獨立電動汽車公司，管理部分電動車業務。外電最新引述消息指，吉利新品牌將名為「Zeekr」，主力定位於高檔電動車分部，以Tesla（美：TSLA）為競爭對手，而且吉利新品牌採用類似Tesla的銷售模式，不再依賴代理商銷售汽車，會自建展示室向客戶以定價發售汽車。

路透引述消息指，吉利會利用將成立的電動車公司「00科技」之下，「Zeekr」品牌的電動車也會採用吉利去年公布的「SEA浩瀚智能架構（Sustainable Experience Architecture）」。報道稱，新品牌符合吉利董事長李書福長期以來的雄心，生產「像平治一樣」的高檔汽車，挑戰目前電動汽車龍頭企業Tesla。

吉利周五股價偏弱，最新跌4%，報23.75元，成交7.25億元。

吉利：一發力超越新勢力很容易 SEA首款電動車Zero甚麼樣子？圖集可看【下一頁】

吉利近期在電動車有不同大動作，包括母企浙江吉利控股和百度 （新上市編號：09888） 合資成立「集度汽車」，早前亦向預告吉利汽車、同系富豪汽車（Volvo，內地譯沃爾沃）合資的領克（Lynk ＆ Co）會在年內推出首款電動車「Zero」。

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編輯：麥德銘