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【新股IPO】百融雲創6608招股反應熱烈　孖展近240億元、超額認購近60倍（不斷更新）

新股IPO 17:16 2021/03/21

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百融雲創（新上市編號﹕06608）周五（19日）至下周三（24日）公開招股。

百融雲創（新上市編號﹕06608）今日（19日）至下周三（24日）公開招股，預期於3月31日正式掛牌。綜合各大券商數據，百融雲創招股反應火熱，孖展暫錄239.73億元，超額認購近60倍。其中，富途借出57.32億元，輝立借出60億元，耀才借出20億元，華盛借出22億元。

百融雲創招股詳情可看﹕【下一頁】

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百融雲創在2014年成立，為獨立人工智能技術平台。公司收入來自數據分析、精準營銷及保險分銷三大版塊。公司擬發行約1.24億股B類股份，佔擴大後股本25%，當中90%為國際配售，10%公開發售，另設15%超額配股權。百融雲創招股價26.5元至31.8元，集資最多39.4億元。每手500股，入場費16060元，聯席保薦人為摩根士丹利、中金及民銀資本。

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編輯﹕賴奕羚

港股 百融雲－W（06608） 集資 IPO 孖展

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