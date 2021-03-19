【券商點睇】經濟復甦兼通脹殺到 邊一樣大宗商品最得益？

中國銀河發表報告指，根據歷史走勢，銅價會隨着復甦和通脹反彈，由底部開始上漲，且在經濟增長停滯、通脹上升的滯脹期仍繼續升勢，直至通脹見頂為止，故銅是通脹上行階段表現最好的大宗商品之一。

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數據顯示，全球三大交易所的顯性銅庫存自2020年3月的63.03萬噸下降近52%，至2021年3月初的30.54萬噸，接近歷史最低點。

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該行預期，近幾個月智利、秘魯相繼發生突發事件影響供應，加上國內煉廠在4至5月的集中檢修，料期間銅庫存將加速去化，供需緊平衡的狀態，會催化銅價上漲。

基於通脹、供需偏緊等因素，該行預期銅價很大機會上破每噸10,190美元創出歷史新高，故推薦紫金礦業（02899）、江西銅業（00358）等股份。

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記者：林衛