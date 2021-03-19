拜登擬5月中放寬旅遊限制 允多國旅客入境

隨著各國加快新冠疫苗接種進度，不少國家開始考慮重新開放旅遊業。有美國傳媒引述消息人士報道，美國總統拜登（Joe Biden）政府擬5月中重啟旅遊業。屆時美國將允許多國旅客入境，包括墨西哥、加拿大及英國等。但是現時美國政府討論重點是，如何限制變種新冠病毒在美國國內傳播。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）引述消息人士報道，拜登政府有望在5月中旬放寬旅遊限制。包括重開通過加拿大及墨西哥的陸路邊境關卡，以及恢復歐洲、英國和巴西等地的國際旅遊航班。

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但該消息人士指，現階段還未有相關政策的備忘率或報告，白宮仍在討論當中細節。現時拜登政府討論重點是確保放寬程序有序，不會導致變種病毒在國內傳播，令疫情再度惡化。

恢復旅遊後，預期到訪遊客將會大增。有官員提醒拜登，政府以及新冠肺炎抗疫工作組（Covid task force）需要更多時間適應，因急增旅客數目所帶來的工作量增加。

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消息人士指選擇於5月中，是因為政府料屆時疫苗接種計劃已經取得「巨大進展」 （sea change），進入容許每個成年國民接種階段。白宮暫時未有回應。

責任編輯：李俊儀