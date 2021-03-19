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【阿斯利康疫苗】歐洲EMA話無問題 法德等國恢復打

環球社會熱點 10:23 2021/03/19

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歐洲藥品管理局認為阿斯利康疫苗安全有效，法國、德國等國都相繼恢復使用。

多國相繼有民眾接種阿斯利康疫苗後出現不良反應或血栓的個案，部分國家早前停用阿斯利康疫苗。但歐洲藥品管理局（EMA）周四（18日）公布阿斯利康疫苗評估結果，認為阿斯利康疫苗安全有效，法國、德國等國都相繼恢復使用阿斯利康疫苗。

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歐洲有數十人接種阿斯利康（Astrazeneca）疫苗後出現血栓或血小板低的情況後，EMA對疫苗進行安全評估。EMA執行主任庫克（Emer Cooke）指出，EMA安全委員會已得出明確的科學結論，未發現阿斯利康疫苗與增加血栓的整體風險有關。

EMA認為阿斯利康疫苗安全有效（safe and effective），而且接種的益處大於風險（benefits outweighed its risks）。但當局發現少數情況罕見但極嚴重的血栓個案，現階段無法完全排除這些個案與接種疫苗之間的關聯，正對此進行調查。

意大利、法國、德國等國家將由當地周五（19日）起恢復使用阿斯利康疫苗。葡萄牙將於下周一（22日）恢復使用，荷蘭及西班牙會於下周恢復使用，至於瑞典當局則指需要數天時間作出決定。

責任編輯：鄭錦玲

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