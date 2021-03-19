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【機迷熱話】PS5次世代VR控制器登場　採用球狀設計（多圖）

科技 10:25 2021/03/19

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Sony終在昨（18日）官方公開PS5的全新VR控制器設計，以DualSense無線控制器為基礎，並採用全新球形設計。（Sony資料圖片）

SIE（Sony Interactive Entertainment Inc.）日前公布，隨著新一代主機PlayStation5（PS5）的問世，用於登陸PS5平台的全新VR系統已經在開發當中。Sony終在昨（18日）官方公開支援PS5的全新VR控制器設計，以DualSense無線控制器為基礎，並採用全新球形設計。

【機迷熱話】PS5 2020年大勝Xbox Series系列　全球銷量多出接近兩倍

Sony透露正籌備下一代PlayStation VR裝置　可支援PS5平台

新一代的VR控制器有別以往的PS MOVE棒狀設計，改用新式球狀設計，玩家可以更自然的方式握持控制器。據了解，新控制器已考量到人體工學，控制器具有平衡配重，及針對不同手掌尺寸改良。

    點擊圖片放大
    +2

控制器上的按鍵編排以及數量亦有作出相應改善，如兩側配備自適應扳機，加入類似 DualSense 的觸感張力，像拉弓射箭般的臨場感。同時，Sony也改善了觸覺回饋效果，加入指觸偵測功能，感應放在控制器上的手指。VR頭戴裝置也會透過控制器底部的追蹤環來追蹤VR控制器。

官方表示，全新VR控制器的原型將會很快就交到開發人員團隊，不過相信要推出支援的遊戲，仍需最少一年或以上的時間。因此，PS5的專用VR裝置及遊戲，外媒預計最快要到2022年底或以後才會出現。

【遊戲主機】傳Sony將停產部份PS4機型　未來主攻新世代主機

責任編輯：曾曉汶

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