【美國通脹】諾獎得主克魯明：通脹未失控續支持低息　達里奧唱反調料聯儲局或被逼提前加息

▲ 達里奧︰通脹上升或迫使聯儲局提前加息

聯儲局維持利率不變，表示儘管前景改善且今年轉向通脹，但預計到2023年前都不會加息。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）指，即使1.9萬億美元的刺激方案可能導致物價短暫上升，但未虞通脹會重演1970年代的失控情況。

克魯明接受彭博訪問時指，今次通脹與1970年代的截然不同，當年的通脹災難是歷時10多年醞釀而成，而且當年華府所採取的財政措施過度擴張，聯儲局貨幣政策亦「嚴重不負責任」。

他續指，但時至今日聯儲局可以通過「簡單的工具」應付通貨澎脹壓力，最緊要的是並不會採取同樣不負責任的貨幣政策。

達里奧唱反調 通脹升溫將逼使聯儲局提前加息

不過，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）就大唱反調，重申通脹上升或迫使聯儲局提前加息的預期。達里奧的加息言論，與橋水聯席投資總監Greg Jensen一致。

達里奧表示，經濟就像一個人，當脈搏下降時，醫生會給他注射強心劑。但目前經濟正反彈，通脹壓力亦反彈。

他接受採訪時又表示︰「我們的基本情況是，花出去的錢比收入要多得多。」

Greg Jensen亦相信全球通脹升勢將迫使聯儲局提前加息。他日前接受彭博訪問時稱，美國以「極端」態度推行財政刺激政策，勢必推高消費物價，甚至威脅債券與股市。

達里奧早前又認為，債券現時依然是很差的選擇，甚至所有美元計價的資產都不是好選擇，建議投資非債券、非美元計價的多元化的組合，更特別指出亞洲、中國市場會繼續跑贏成熟市場。

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責任編輯︰梁浩碩