【港股市況】恒指黑期跌235點 道指期貨升56點（不斷更新）
美國10年債息升破1.7厘，加上期油一度瀉近1成，道指跌153點；納指挫409點或3.1%。港股今早若足ADR走勢，恒生指數料低開277點，恒指料開報29127點。滙豐 （00005） ADR折合報47.21元，升0.41元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報628.95元，跌11.55元或1.8%。
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即市走勢︰
【09：14】期指低開224點，報29125點。
【08：37】恒指黑期跌235點，報29104點；道指期貨升56點，報32821點。
【08：20】百融雲創6608周五招股 一手入場費16060元、集資約39億元
【08：20】盈滙企業2195今日起招股 一手入場費2828元
【08：00】樂享互動去年多賺81.2%不派息 建議改名樂享集團
【07：45】李寧去年多賺13.3% 派末期息20.46分人民幣
【07：45】港股ADR收報29127點，跌277點。滙豐 （00005） ADR折合報47.21元，升0.41元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報628.95元，跌11.55元或1.8%。
更多ADR收市︰
【07：30】美股下跌，美國10年債息升破1.7厘，加上期油一度瀉近1成，道指曾升至33227點，創即市新高，收市反覆跌153點，報32862點；標指跌1.48%，報3915點；納指收報13116點，大挫409點。
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責任編輯︰梁浩碩