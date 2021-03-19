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【港股市況】恒指黑期跌235點　道指期貨升56點（不斷更新）

股市 09:15 2021/03/19

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港股市況不斷更新

美國10年債息升破1.7厘，加上期油一度瀉近1成，道指跌153點；納指挫409點或3.1%。港股今早若足ADR走勢，恒生指數料低開277點，恒指料開報29127點。滙豐 （00005） ADR折合報47.21元，升0.41元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報628.95元，跌11.55元或1.8%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【09：14】期指低開224點，報29125點。

【08：37】恒指黑期跌235點，報29104點；道指期貨升56點，報32821點。

【08：20】百融雲創6608周五招股　一手入場費16060元、集資約39億元

【08：20】盈滙企業2195今日起招股　一手入場費2828元

【08：00】樂享互動去年多賺81.2%不派息　建議改名樂享集團

【07：45】李寧去年多賺13.3%　派末期息20.46分人民幣

【07：45】港股ADR收報29127點，跌277點。滙豐 （00005） ADR折合報47.21元，升0.41元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報628.95元，跌11.55元或1.8%。

更多ADR收市︰

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    +2

【07：30】美股下跌，美國10年債息升破1.7厘，加上期油一度瀉近1成，道指曾升至33227點，創即市新高，收市反覆跌153點，報32862點；標指跌1.48%，報3915點；納指收報13116點，大挫409點。

【開市9點半】人民幣半年定存最高2.45厘　科技股急跌　B站未抽先輸2861元？

港股上日市況，詳情請看【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 IPO 樂享互動（06988） 李寧（02331） 騰訊控股（00700） 恒生指數 滙豐控股（00005）
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