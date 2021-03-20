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專題:退休理財

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【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.2%　網易ADR高港3.7%　夜期收市升107點（不斷更新）

股市 04:41 2021/03/20

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港股市況不斷更新

美國10年期債息雖稍為回軟，但仍高企1.728厘，納指收市升0.8%，科技股回氣，道指即市最多跌357點，收市跌234點。夜期收市回升107點，滙豐 （00005） ADR折算報46.48港元，較港收市價46.8元低0.7%，騰訊ADR及網易美股較港反彈。

ADR 折算港元 較港收市價
滙豐ADR 46.48 -0.7%
騰訊ADR 641.70 +2.2%
阿里巴巴美股 232.64 -0.8%
網易美股 169.39 +3.7%
京東美股 329.97 +1.1%

港股昨承接美股低開247點，其後走勢反覆向下，午後曾跌逾600點，尾市跌幅收窄，恒生指數收報28990點，跌414點，成交2062億元。科指跌1.4%，報8551點。長實 （01113） 升逾7%；小米 （01810） 升0.2%；阿里巴巴 （09988） U盤倒升0.4%；中石油 （00857） 跌半成；保利協鑫 （03800） 跌近11%。

北水走資33億元，勁沽中海油 （00883） ，一周計仍淨吸48.5億元。

北水資金流向：

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港股收市情況：

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美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市升107點，收報29041點。

【22：51】夜期跌12點

【22：15】夜期跌110點

【21：45】夜期跌140點

【20：37】夜期跌24點

【19：30】【回購│利好】長和回購20萬股　涉1216萬

【18：54】夜期跌34點

【17：17】恒指夜期升7點，報28941點，低水50點。

【17：05】統一中國去年多賺19%至16.3億人幣　末期息37.64分

【16：45】中華煤氣維持20送1紅股、末期息23仙 去年純利跌14%

【16：10】恒生指數收報28990點，跌414點，成交2062億元。科指跌1.4%，報8551點。長實 （01113） 升逾7%；小米 （01810） 升0.2%；阿里巴巴 （09988） U盤倒升0.4%；中石油 （00857） 跌半成；保利協鑫 （03800） 跌近11%。

【16：00】恒指U盤前跌461點，報28943點。

【15：38】恒生指數跌約500點，報28900點；科指跌1.8%，報8516點。

【15：30】亞洲果業 （00073） 再升24%，高見0.39元，股價三日累升一倍。

【15：27】中石油 （00857） 午後跌逾6%；中海油 （00883） 挫半成；中石化 （00386） 亦跌近5%。油價於亞洲時段續軟，紐約期油跌0.3%；布蘭特期油跌0.2%。

【15：21】小米 （01810） 再度轉升，小米雖對造車傳聞不予置評，惟股價亦反覆升0.4%。

【15：17】港股尾市跌逾500點，大市跌525點，報28880點；科指跌2%，報8497點。

【15：00】上證跌1.7%；深證跌2.6%；創業板指跌2.8%。

【14：44】滙豐 （00005） 最新轉跌0.2%。

【14：15】受美期下跌加上內地股市拖累，港股午後跌逾600點，報28777點，跌627點。

【14：13】滴滴出行再傳上市　內媒：或第二季香港交表、第三季上市

【13：41】銀娛 （00027） 午後跌逾6%低見71.1元；金沙 （01928） 跌逾2%。

【13：38】小米 （01810） 最新再轉跌近1%，報25.95元。

【13：36】國泰 （00293） 跌逾3%，低見7.62元。消息指政府明天起收緊機場抵港獲豁免人士檢測安排，相關人士須獲陰性檢測結果後才可離開機場。

【香港疫情】消息指港府收緊抵港豁免人士檢測　國泰股價跌3%

【13：36】港股最新跌近550點，報28857點。

【13：36】騰訊投資 醫療平台思派網絡擬下半年來港上市集10億美元

【13：25】佳兆業美好 （02168） 升幅擴大至26%，高見28.2元。

【13：16】港股午後跌500點，跌至28900點水平。長實 （01113） 升7%。

【長實回購】李嘉誠李澤鉅新招增持　大和：回應「香港折讓」、瑞信高盛升目標價

【13：11】長實 （01113） 午後突破今早高位，升逾6%，破頂高見50.2元。

【13：03】美圖 （01357） 逆市升逾7%，高見3.41元。

【13：00】港股午後初段跌約390點，報29015點。

石SIR今日推介特步

【12：22】恒安去年多賺18%至46億人幣　派末期息1.3人幣、木漿價低毛利改善

【12：05】特步去年少賺三成末期息維持7.5仙　半日升3%　大和上調評級至「買入」

【12：00】恒生指數半日跌454點，報28950點，成交859億元。恒生科指數跌近2.2%，報8488點。長實 （01113） 逆市升近6%；小米 （01810） 再傳造車，股價倒升1%；三桶油下挫，中石油 （00857） 跌半成。

【11：39】港股中午收市前跌約420點，報28985點，科指跌2%，報8501點。

【11：31】內地股市半日下跌，上證跌1%；深證跌1.8%；創業板指跌2.1%。

【11：30】美佳音6939次日孖展錄1.1億元　超購5.6倍

【11：28】百融雲創6608首日招股反應熱烈 孖展錄69.4億元、超額認購16.6倍（不斷更新）

【11：25】微盟 （02013） 跌幅擴大至8%，低見16.64元。

【11：11】小米 （01810） 再傳造車，指造車項目有望4月立項，小米股價一度抽升3%，高見27元，最新報26.8元升逾2%。

【小米造車】小米再傳造車有望下月立項　股價逆市升2%

【11：08】吉利 （00175） 跌近4%。報道指，吉利計劃推出全新電動車品牌ZEEKR。

【吉利電動車】吉利擬建高檔電動車品牌「Zeekr」　劍指Tesla

【11：00】嗶哩嗶哩9626孖展升溫　次日暫錄231億、超購31倍（不斷更新）

【10：55】佳兆業 （02168） 績後低開倒升，股價升兩成高見26.7元，最新報26.35元，升逾18%。

【10：39】大市最新於29000點水平爭持，跌約380點；科指跌1.7%，報8527點。

【10：36】人行下周四在港發行50億人幣央票

【10：34】微盟 （02013） 跌幅擴大至7%，低見16.8元；其他SaaS股亦下挫，中國有贊 （08083） 跌逾6%、移卡 （09923） 跌逾4%。

【10：21】長實 （00001） 最新升5.5%，報49.65元，破頂早段曾高見50.05元。

【10：19】港股跌逾400點，跌穿29000點水平，報28973點，跌431點。

【10：16】中糧家佳康 （01610） 績後回吐近一成，低見4.43元。集團去年純利39.95億元人民幣，按年增1.5倍。派末期息20.6仙。

【10：14】三桶油跌幅擴大，中石油 （00857） 跌近半成；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 跌逾4%。

【國際油價】油價急插7%半年來最大單日跌幅　油股跟跌中海油跌4%

【10：09】濠賭股向下，其中以藍籌股銀娛 （00027） 表現最好，股價跌逾4%；金沙 （01928） 跌逾1%。另外，永利 （01128） 跌逾2%；美高梅 （02282） 跌1%；澳博 （00880） 跌逾3%；新濠 （00200） 跌0.8%。

【10：04】大市跌幅略為擴大至300點，跌至29100點水平。

【10：03】保利協鑫 （03800） 跌6%，低見2.22元。

【10：01】港華燃氣漲一成創逾1個月高　去年多賺一成、末期息15仙按年持平

【10：00】港股最新跌約250點，科指跌1.5%。

【09：58】潤電 （00836） 逆市升一成，破頂高見10.14元。潤電日前公布全年業績，去年純利約為75.8億元，按年升15%。

【業績│電力股】華潤電力破頂現飈8%　去年純利增15%、末期息增17%　

【09：52】威發國際 （00765） 飈升1.4倍，破頂高見3.19元。

【09：46】小米 （01810） 最新倒升1%，高見26.5元。

小米（01810）投資評級及目標價（表）

【09：45】佳兆業美好早段跌近4%　去年多賺35%派末期息69港仙

【09：44】晶苑 （02232） 績後升逾1%，破頂高見3.66元。晶苑去年少賺28.9%，派末期息每股5.8仙，為慶祝集團成立50周年，派特別息5仙。

【09：42】阿里巴巴 （09988） 跌0.6%；騰訊 （00700） 跌1%；美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 曾倒升，最新無升跌。

【09：41】舜宇光學 （02382） 股價回吐近半成，低見186.5元。

【09：40】微盟 （02013） 續跌逾3%，低見17.28元。

【09：38】港股早段跌約255點，報29150點；科指跌1.5%，報8545點。

【09：35】美長債息升，滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 逆市升逾1%；渣打 （02888） 、東亞 （00023） 跌0.2%。

【09：34】車股向下，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 跌逾3%；華晨 （01114） 跌0.1%；廣汽 （02238） 跌逾1%；長汽 （02333） 跌逾2%。

【09：30】油價跌7%，中石油 （00857） 跌近4%；中海油 （00883） 跌逾4%；中石化 （00386） 跌逾3%。

【09：28】中國飛鶴 （06186） 績後升2%。

【業績｜乳業股】中國飛鶴去年多賺9成 削末期息18%至0.1586元

【09：20】人行公開市場將進行100億元人民幣7天期逆回購操作，因今日有100億元人民幣逆回購到期，實現零投放零回籠。

【09：20】恒生指數低開247點，開報29158點。恒生科技指數跌1.8%，報8516點。長實 （01113） 升逾6%；長和 （00001） 跌逾1%；美團 （03690） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌近2%。

【長實│利好】李嘉誠李澤鉅新招增持長實　長實170億收購李嘉誠基金會資產、溢價近一成回購　承諾派息不減

【業績｜長和系】長和去年少賺27%　削派末期息至1.7元

【09：14】期指低開224點，報29125點。

【08：37】恒指黑期跌235點，報29104點；道指期貨升56點，報32821點。

【08：20】百融雲創6608周五招股　一手入場費16060元、集資約39億元

【08：20】盈滙企業2195今日起招股　一手入場費2828元

【08：00】樂享互動去年多賺81.2%不派息　建議改名樂享集團

【07：45】李寧去年多賺13.3%　派末期息20.46分人民幣

【07：45】港股ADR收報29127點，跌277點。滙豐 （00005） ADR折合報47.21元，升0.41元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報628.95元，跌11.55元或1.8%。

更多ADR收市︰

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【07：30】美股下跌，美國10年債息升破1.7厘，加上期油一度瀉近1成，道指曾升至33227點，創即市新高，收市反覆跌153點，報32862點；標指跌1.48%，報3915點；納指收報13116點，大挫409點。

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港股上日市況，詳情請看【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 IPO 樂享互動（06988） 李寧（02331） 騰訊控股（00700） 恒生指數 滙豐控股（00005）

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