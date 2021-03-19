【業績】樂享互動去年多賺81.2%不派息　建議改名樂享集團

▲ 【業績】樂享互動去年多賺81.2% 不派息

樂享互動 （06988） 公布業績，於去年9月上市的樂享互動，去年公司擁有人應佔溢利1.39億元，按年增加81.2%，每股盈利7.78仙，不派息。

期內，樂享互動收益按年增加71.7%至9.23億元，主要可歸因於移動新媒體效果營銷市場需求旺盛，使得集團在加強已有行業客戶及營銷SaaS客戶合作的基礎上，新增客戶、營銷產品及可變現接入點位的數量大幅增加。當中，互娛及其他數字產品營銷收益8億元，按年升71.7%；電商產品營銷收益1.2億元，按年升353.9%。

毛利增加126.98%至3.02億元人民幣，毛利率由24.7%提升至32.64%。

另外，樂享互動建議將公司英文名稱由「Joy Spreader Interactive Technology. Ltd」更改為「Joy Spreader Group Inc.」及將公司的雙重外文名稱由「樂享互動有限公司」更改為「樂享集團有限公司」。

公司指，當前主要業務已經延展至互動娛樂產品之外（如電商產品），並且仍在不斷豐富過程中，因此需要適用性更廣的名稱以反映公司當前的主要業務特徵，並為未來業務進一步拓展預留靈活性。

責任編輯︰梁浩碩