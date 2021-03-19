  • 23°C
香港時間 : 2021319日 (五) 08:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】樂享互動去年多賺81.2%不派息　建議改名樂享集團

股市 07:58 2021/03/19

分享：

【業績】樂享互動去年多賺81.2%　不派息

樂享互動 （06988） 公布業績，於去年9月上市的樂享互動，去年公司擁有人應佔溢利1.39億元，按年增加81.2%，每股盈利7.78仙，不派息。

期內，樂享互動收益按年增加71.7%至9.23億元，主要可歸因於移動新媒體效果營銷市場需求旺盛，使得集團在加強已有行業客戶及營銷SaaS客戶合作的基礎上，新增客戶、營銷產品及可變現接入點位的數量大幅增加。當中，互娛及其他數字產品營銷收益8億元，按年升71.7%；電商產品營銷收益1.2億元，按年升353.9%。

毛利增加126.98%至3.02億元人民幣，毛利率由24.7%提升至32.64%。

另外，樂享互動建議將公司英文名稱由「Joy Spreader Interactive Technology. Ltd」更改為「Joy Spreader Group Inc.」及將公司的雙重外文名稱由「樂享互動有限公司」更改為「樂享集團有限公司」。

公司指，當前主要業務已經延展至互動娛樂產品之外（如電商產品），並且仍在不斷豐富過程中，因此需要適用性更廣的名稱以反映公司當前的主要業務特徵，並為未來業務進一步拓展預留靈活性。

責任編輯︰梁浩碩

港股 樂享互動（06988）

上一篇文章

【新股IPO】盈滙企業2195今日起招股　一手入場費2828元

下一篇文章

【業績】李寧去年多賺13.3%　派末期息20.46分人民幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港1.7%阿里美股低1.8%　恒指夜期跌211點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR低港1.7%阿里美股低1.8%　恒指夜期跌211點（不斷更新）
【美股市況】納指收市急瀉3%　道指跌153點　Tesla跌7%（不斷更新）
【美股市況】納指收市急瀉3%　道指跌153點　Tesla跌7%（不斷更新）
【百度上市】百度9888定價252元　水位縮至253.5元（不斷更新）
【百度上市】百度9888定價252元　水位縮至253.5元（不斷更新）
【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626首日孖展錄186億、超購24倍　配售已足額（不斷更新）
【bilibili上市】嗶哩嗶哩9626首日孖展錄186億、超購24倍　配售已足額（不斷更新）
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626今起招股入場費19959元　集資最多247億元
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626今起招股入場費19959元　集資最多247億元
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626正在招股　券商予目標價有幾高？
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626正在招股　券商予目標價有幾高？