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【業績】李寧去年多賺13.3%　派末期息20.46分人民幣

股市 07:39 2021/03/19

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【業績】李寧去年多賺34.2%　派末期息20.46分人民幣

李寧 （02331） 公布業績，李寧去年權益持有人應佔淨溢利按年升約13.3%至16.98億元人民幣，若扣除上年同期一次性與經營無關的損益，權益持有人應佔淨溢利上升約34.2%，淨利率由9.1%提高至11.7%。每股基本收益69.21分人民幣，派末期息20.46分人民幣，按年增加32.3%。

期內，李寧收入按年增加4.2%至144.57億元人民幣，毛利70.94億元人民幣，同增4.2%，毛利率49.1%，按年持平。當中，鞋類收入按年升4.2%至63.38億元人民幣，服裝收入增3.6%至73.65億元人民幣。

截至去年第四季度，以去年同季度伊始已投入運營的李寧銷售點計算（不包括李寧YOUNG），整個平台同店銷售按年錄得10%至20%低段增長。就渠道而言，零售（直接經營）渠道錄得高單位數增長，批發（特許經銷商）渠道錄得中單位數增長，電子商務虛擬店舖業務按年為30%至40%低段增長。

截至2020年底日，於中國，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計5,912個，較上一季末淨減少140個，本年迄今淨減少537個。李寧YOUNG銷售點數量共計1,021個，較上一季末淨減少31個，本年迄今淨減少80個。

【大行報告】瑞信﹕料李寧實體銷售增幅跑贏Nike和Adidas 　評級上調為「跑贏大市」

【SPAC】李寧創立SPAC擬在美上市集資近20億港元　擬收購內地數字健身、電競企業

【李寧收購】李寧旗下非凡中國入主英國品牌Clarks 斥資5.4億購大多數股權

責任編輯︰梁浩碩

港股 李寧（02331）

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