【開市9點半】人民幣半年定存最高2.45厘　科技股急跌　B站未抽先輸2861元？

（1）在美債息抽升之際，人民幣定存息亦上升，半年期人民幣定存最高2.45厘，普遍亦見2厘，專家預計，季結在即扯高拆息，料加息搶客戰持續至下月，惟須注意，不少人幣定存特惠息於月底到期。業界認為人民幣仍具息差優勢，不過，美滙指數強勢，人民幣回軟，亦需留意滙價影響。

即睇開市9點半重點：

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【人民幣定期存款】半年定存最高息2.45厘

（2）百度美股今晨跌4.4%，百度IPO水位由850元縮至二百多元，若抽中而又透過券商認購，最快可於周一暗盤場交易，仍要睇多周五美股一日，美債息升勢未停，成為散戶隱憂。

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（3）百度IPO的水位在有與無之間，嗶哩嗶哩今晨亦跌2.3%，相當於844.94港元，較招股價上限988元低143元，一手20股，未抽先輸2861元，不過，應不會上限定價，散戶正式的決戰仍未開始。

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（4）要評估新經濟股的估值，一般會採用市銷率（price/sales），bilibili嗶哩嗶哩今年預測市銷率為12.7倍，略高於快手的11.8倍，也遠超百度 （09888） 旗下愛奇藝的4倍。

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（5）360數科為人工智能驅動的金融科技平台，旗下產品包括360借條、360小微貸、360分期，為360集團的金融合作夥伴。

【新股IPO】360數科證實籌備香港上市 處上市申請前期階段

（6）雖然聯儲局引導市場低息預期，2023年底前不加息，不過，削减量化寬鬆規模的時間點，市場估明年已開始，經濟增長佳及通脹預期升溫，債息仍趨勢向上。

【美國債息】美聯儲議息結果出爐 一文看清投資界如何解讀

（7）李澤鉅今次的計劃，投資者有幾層考慮，第一是回購價51元，比現價高；第二是為何又發新股，又回購股份，最後李嘉誠、李澤鉅可短時間內持股上升；第三是長實用了170億買基建資產。

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（8）全球芯片短缺，高通不斷失大單，小米 （01810） 、OPPO等手機廠商據報已轉單聯發科（台：2454），雖然高通市盈率仍有22倍，不過預期首季業績出來後，收入數據將一步下跌。

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（9）飛鶴純利增長強勁，不過反而減派息。

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港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：譚志偉