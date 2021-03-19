【美股收市】債息升破1.7厘+油價瀉 納指挫3% 道指倒跌153點

美國10年債息升破1.7厘，創逾一年高位，加上期油一度瀉近1成，拖累以高估值科技股為主的納指急挫3%；能源股板塊急速下滑，道指破頂後倒跌。

納指收報13116點，大挫409點；標指跌1.48%，報3915點；道指曾升至33227點，創即市新高，收市反覆跌153點，報32862點。

科技股捱沽，特斯拉瀉6.9%，蘋果、亞馬遜、Netflix都挫逾3%。油股雪佛龍下滑3.6%，為跌幅最大道指成份股 ; 西方石油跌8.2%

債息升利好金融股，摩根大通逆市升1.7%，高盛漲0.9%。

儲局議息後按兵不動，主席鮑威爾（Jarome Powell）更稱毋須對近月美債息上揚作出反應。市場憂慮通脹快速升溫，美國債息急升，10年期債息曾突破1.757厘，創13個月高。美滙指數尾段回升0.53%，報91.853。

歐洲疫苗接種放慢，憂疫情再度惡化，打擊原油需求。紐約期油一度跌穿60美元，創下逾9個月來最大單日跌幅 ; 收市仍跌7.1%，報60美元，連續第5個交易天下滑。倫敦布蘭特期油收報63.28美元，跌7%。

避險情緒升溫，金價先跌後反彈。紐約4月期金收市倒升5.4美元或0.3%，報1732.5美元。

歐股則反覆造好，德國DAX指數在汽車股持續攀升支持下，創收市新高，報14775點，漲1.23%。

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責任編輯：柯志宏