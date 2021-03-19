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【新股IPO】百融雲創6608周五起招股 集資約39億元 入場費16060元

股樓投資 23:43 2021/03/19

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百融雲創（上市編號：06608）由周五（19日）起至下周三（24日）招股，計劃發行約1.24億股B類股份，佔擴大後股本25%，當中90%為國際配售，10%公開發售，另設15%超額配股權。百融雲創招股價26.5元至31.8元，集資最多39.4億元。每手500股，入場費16060元，於3月31日掛牌，聯席保薦人為摩根士丹利、中金及民銀資本。

該股是次上市引入了3名基石投資者，包括Cederberg、中國結構調整基金及Franchise Fund LP，合共認購2.2億美元股份。

集資所得，其中約45%將用於未來三年內動用，作業務擴展資金；30%將用於未來三年內動用，增加研發投入，以探索尖端基礎技術及提升現有技術基礎架構；15%將用於未來三年內動用，有選擇地進行戰略投資和收購；10%用於營運資金及一般企業用途。

延伸閱讀:花旗料長和去年下半年明顯復甦　維持「買入」評級 ，見【下一頁】

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記者：張以正

 

百融雲－W（06608） IPO 港股

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