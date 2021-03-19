【新股IPO】百融雲創6608周五起招股 集資約39億元 入場費16060元

百融雲創（上市編號：06608）由周五（19日）起至下周三（24日）招股，計劃發行約1.24億股B類股份，佔擴大後股本25%，當中90%為國際配售，10%公開發售，另設15%超額配股權。百融雲創招股價26.5元至31.8元，集資最多39.4億元。每手500股，入場費16060元，於3月31日掛牌，聯席保薦人為摩根士丹利、中金及民銀資本。

該股是次上市引入了3名基石投資者，包括Cederberg、中國結構調整基金及Franchise Fund LP，合共認購2.2億美元股份。



集資所得，其中約45%將用於未來三年內動用，作業務擴展資金；30%將用於未來三年內動用，增加研發投入，以探索尖端基礎技術及提升現有技術基礎架構；15%將用於未來三年內動用，有選擇地進行戰略投資和收購；10%用於營運資金及一般企業用途。

延伸閱讀:花旗料長和去年下半年明顯復甦 維持「買入」評級 ，見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正