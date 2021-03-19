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萊坊：2020年全球房價平均漲5.6% 部分新興市場增長勁

股市 01:36 2021/03/19

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萊坊指全球住宅房地產價格，正以近三年來最快速度上漲。（法新社資料圖片）

萊坊（Knight Frank）最新房價指數顯示，全球住宅房地產價格，正以近三年來最快速度上漲。該公司分析56個國家和地區的房地產價格，其中89%的地區出現上漲。2020年，全球房價平均上漲5.6%，而2019年漲幅為5.3%。

數個新興市場地區的房地產價格增長強勁，土耳其連續第四個季度位居榜首。在2019年四季度至2020年四季度期間，土耳其住宅價漲幅達30%。第二大漲幅出現在新西蘭，為19%，而斯洛伐克排名第三，漲幅為16%。美國房價續保持穩定增長，以10%的漲幅居第七位。

然而報告指出，一些地區正在逆轉上漲趨勢，印度房價降幅最大，為3.6%。摩洛哥以3.3%跌幅位居第二。在歐洲，房地產價格則出現分化：奧地利（10%）、德國（8%）和法國（6%）均保持穩定增長，南歐基本上停滯不前。在意大利，房地產價格上漲1%，西班牙則下降2%。

萊坊指出，低利率正在發揮作用，並導致需求增加。在某些地區的市場上，房地產庫存水平也很低，賣方正推遲出售房產，等待購置未來房產的時機。此外，報告指出，新冠疫情和旅行禁令也在發揮作用。一些買家已改變生活方式，並尋求具有更好居家辦公環境，和更多戶外空間的房產。

【BNO移民英國】地產商唱好樓市 料5年内升2成

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編輯：李勝君

 

 


 

美股 土耳其 新西蘭 斯洛伐克 摩洛哥 地產 德國 疫情 新興市場 法國

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