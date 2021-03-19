【轉工新機遇】由航空界轉職保險業 月薪翻幾倍 「空姐保險」是如何鍊成的？

「疫市」下仍不斷有新血加入的行業，除了地產界外就可數是保險業了。老牌保險公司保誠由去年起，吸納了逾70位航空業人才，在云云團隊中，一支名為「空姐保險」的團隊顧名思義多由航空業人士組成。面對疫情影響，由航班停飛工作減少到公司倒閉，一眾空姐空少如何轉危為機？踏入新領域，他們又面對甚麼機遇及挑戰？

「空姐保險」的主管Albert於保險任職資深營業經理，他表示雖然受到疫情影響，減少了內地生意，但現時以本地作為主要市場的保險公司，仍然有所增長，認為可能因為疫情關係，市民反而加強了保險意識需求。Albert十分看好航空業人才，更於去年一手一腳組成「空姐保險」團隊，認為空姐空少轉戰保險有一定優勢。

在港龍任空姐六年的Kate投身保險界不過半年，除了月入翻倍，更已連升兩級，前途無可限量。職場上轉換跑道有危有機，聽聽她分享成為「新人王」的心路歷程。

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記者：陳楚琨