【疫市擴充】美聯逆市請逾千人 新人轉投地產代理成績驕人 入行不足兩月促成近億元成交

最近本港疫情有所放緩和，雖然經濟情況未見有改善，但有大企業趁逆市大舉招攬人才。其中美聯集團（01200）也於上周舉內今年首個大型招聘會，逆市廣招人才，提供逾千職位空缺。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，集團今年看好一手市場，相信今年一手成交有18,000宗，二手成交約有50,000宗成交，比去年有所上升，因此銳意增加人手，希望趁這個時間大力搶佔市場佔有率，更認為集團的市場份額仍有很大上升空間。

他表示，過去一年轉到美聯從事地產代理的新員工，不少是來自航空、飲食、零售業、旅遊業等。以去年為例，有超過210名來自以上行業的人加入集團。其中來自零售行業的人佔最多，「始終零售行業的工種較接近地產代理行業，是銷售貨品，對零售行業的人而言，轉行到地產代理較易。特別是做從事名牌的銷售，他們也是服務有錢的客人或豪客，也有一定優勢，一些來自豪宅區的主管也喜歡招攬這些同事。」

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不少轉行至地產代理行業的新人取得不錯成績，其中由銷售貴價護膚品的Gigi，於去年底入行，短短一個月已成1月份的「新人王」。至於另一位由美容行業轉職地產代理後的Tammy，入行兩月已促成樓價近1億元的成交，究竟她們如何做到?

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記者：陳詠妍