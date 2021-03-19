【國際油價】油價急插7%創半年來最大跌幅　中石油領三桶油跌半成

國際油價昨夜（18日）急插7%，創9月以來最大單日跌幅。歐洲疫情惡化，主要是一些國家疫苗接種工作陷入停滯，為經濟和全球石油需求的復甦帶來不確定性，拖累油價下跌。布蘭特期油周四收報每桶63.28美元，跌幅6.9%；紐約期油收報每桶60美元，跌幅7.1%。

自3月8日以來，兩大期油合約的跌幅都超過11%。紐約期油連續5天下跌，是自2020年2月以來最長的跌勢，布蘭特期油也創近半年最長的跌勢。此前，投機者在芝加哥商品交易所交易的美國原油期貨和期權中建立自2018年以來最大的好倉。

油價下跌，油股跟挫，中石油 （00857） 半日跌5.3%，最新報2.86元；中石化 （00386） 跌3.7%，最新報4.16元；中海油 （00883） 跌4.6%，報8.36元，盤中低見8.31元，創1個月低。

早前高盛發表報告指出，隨著全球能源需求復甦速度超過OPEC+的供應、頁岩油以及伊朗因素的影響，油價的反彈將會比此前預期來得更早且幅度更大，並將布蘭特期油預測上調每桶10美元，預計下季度升至每桶70美元，並將之後季度的油價預測提高至75美元。

另外，外電消息指，美國將會就俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼中毒與扣押事件，向俄羅斯施加制裁。俄羅斯總統普京建議與美國總統拜登舉行「直播形式」對話， 希望對話在本月19日或22日舉行。

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編輯：袁諾曦