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【業績｜乳業股】中國飛鶴去年多賺9成 削末期息18%至0.1586元

股市 23:14 2021/03/18

分享：

中國飛鶴去年溢利增長89%。

中國飛鶴 （06186） 公佈，去年總收益增長35.5%至186億元（人民幣，下同），純利為74.4億元，按年增加89%，經調整年內溢利為60.45億元，按年增加49%。中國飛鶴建議派發末期息每股0.1586元，按年減少18%。

該股今日收報21.55元，升0.9%，成交4億元。最新市值1925億元。以現價計算，股息率1.4厘。

中國飛鶴去年嬰幼兒配方奶粉產品收入增長41%至176.74億元，貢獻集團95%收入，主要因星飛帆及臻稚有機產品系列收益的增長以及集團品牌力提升。其他乳製品收入6億元，按年基本持平。營養補充品收入3.12億元，按年跌46%，主要因疫情導致美國消費者流量減少及店鋪關門。

中國飛鶴指，基於於中國嬰幼兒配方奶粉市場的領導地位以及將未來產品推向市場的現有業務計劃，集團管理層已制定350億元的2023年銷售目標及於2024年至2028年期間實現集團銷售額15%的複合年增長率的目標。

日清去年純利3億元多賺兩成　派末期息14.05港仙【下一頁】

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編輯：陳健婷

港股 業績公布 中國飛鶴（06186）

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