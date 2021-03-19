【業績｜乳業股】中國飛鶴去年多賺9成 削末期息18% （第二版）

▲ 中國飛鶴去年溢利增長89%。

中國飛鶴 （06186） 公佈，去年總收益增長35.5%至186億元（人民幣，下同），純利為74.4億元，按年增加89%，經調整年內溢利為60.45億元，按年增加49%。中國飛鶴建議派發末期息每股0.1586元，按年減少18%。該股收報21.55元，升0.9%，成交4億元。最新市值1960.8億元。

飛鶴股價今早造好，最新報22元，升1.9%，成交額3.88億元。

中國飛鶴去年嬰幼兒配方奶粉產品收入增長41%至176.74億元，貢獻集團95%收入，主要因星飛帆及臻稚有機產品系列收益的增長以及集團品牌力提升。其他乳製品收入6億元，按年基本持平。營養補充品收入3.12億元，按年跌46%，主要因疫情導致美國消費者流量減少及店鋪關門。

日清去年純利3億元多賺兩成 派末期息14.05港仙【下一頁】

中國飛鶴指，基於於中國嬰幼兒配方奶粉市場的領導地位以及將未來產品推向市場的現有業務計劃，集團管理層已制定350億元的2023年銷售目標及於2024年至2028年期間實現集團銷售額15%的複合年增長率的目標。

行政總裁兼首席執行官冷友斌指，有關增長主要受兒童奶粉市場增長推動。去年全國兒童奶粉市場約為130億元，他預料，今年兒童奶粉市場可增長至200億元，有信心今年銷售可有雙位數增長，提升業務表現。

他亦指，高端產品增幅加快，截至去年第四季，中國飛鶴產品市場份額為17.2%，比上年同期增加4.1%。公司超高端產品去年約佔市場份額6成，高端產品約佔3成。集團擬加快產品高端化，提升盈利水平。

（第二版新增﹕電話會議內容）

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編輯：陳健婷