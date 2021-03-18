【九巴加價】九巴去年經營虧損6.9億　母企載通受惠非經常收益多賺2倍派息0.5元

▲ 九巴去年經營虧損6.9億 母企載通受惠非經常收益多賺2倍派息0.5元

九巴母公司載通 （00062） 去年盈利19億元，按年增加2.1倍，主要受惠於出售及重估TM Properties Investment Limited的50%權益，若撇除非經常性收益15億元，盈利則按年跌32.5%至4.1億元。載通擬派末期息0.5元，按年跌28.6%。另外，日前行會批准專營巴士加價申請，其中九巴將會加價8.5%。

九巴加價，陳帆指巴士公司有經營壓力，看【下一頁】

去年收入按年跌23.7%至61.9億元，專營公共巴士服務車費收入為56.3億元，非專營運輸服務收入為2.1億元。

期內，九龍巴士錄得經營虧損6.9億元，計入政府補貼9億元後，錄得除稅後盈利2億元，按年跌35.4%。車費收入跌22.7%至53.1億元，年內錄得總載客量跌24%至7.8億人次。

龍運除稅後盈利按年跌98.9%至60萬元，撇除政府補貼則轉蝕7410萬元。期內車費收入跌45.8%至3.5億元。

載通指，受全球及本地疫情反覆影響，無論是本地市民抑或遊客 的出行需求均處偏低水平， 經濟持續下行，預料巴士的 客量和收入短期內難以回復 疫情前情況，加上交通擠塞嚴重影響陸路運輸行業的營 運效率，巴士經營環境充滿挑戰。

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編輯：袁諾曦