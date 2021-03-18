【康宏環球】股東會場內亂局　深圳幫稱獲股東會禁制令、惟制止未果

▲ 康宏環球股東大會再上演亂局，深圳幫稱獲股東會禁制令，但制止未果。

康宏環球 （01019） 繼昨日特別股東會（EGM）爆發肢體衝突事件後，今日（18日）舉行的股東周年大會（AGM）場外風平浪靜，場內火藥味瀰漫。「深圳幫」佳兆業 （01638） 聯席總裁郭曉群代表律師黃啟豪向本地媒體描述康宏環球整個會議鬥爭過程。

康宏環球EGM特別股東會遭強行衝入、警方拘8人，詳情【下一頁】

會議開始後不久，持有康宏7.26%股權、佳兆業前高層陳佩雄，在下午5時10分獲高院頒出禁制令，要求禁止會議繼續。

當時會議進行提問階段，在場人士知悉有關禁制令。陳佩雄的代表律師遂向大會主席黃雪輝建議休會10分鐘，以核實文件真確性。不過，黃雪輝在詢問完法律建議後，依然讓會議繼續進行，稱甚至加速推進投票，整個過程十分倉促。他見到仍有股東未投票和未回應問題，黃雪輝便匆忙宣布會議結束。

康宏發言人表示，今日康宏至股東大會完結前，沒有收到任何法庭發出的禁制令文本，大會根據正常程序完成投票，不存在流會之說，公告稍後上載至聯交所網站。

黃啟豪指，一度警告過黃雪輝藐視法庭，惟最終未能制止，認為今次的投票是不合法的。

黃啟豪表示，明天（19日）郭曉群在高院會有聆訊，代表公司控告所有董事及大股東，其行為損害康宏利益。

另有代表「深圳幫」的立法會議員謝偉俊在大會開始20分鐘後到場，入場數分鐘後便離開。但是，他稱大會提早結束，指是被國藝 （08228） 主席冼國林呼喝趕走，「冼國林好似成個保安阿頭咁粗暴地趕我走，話會議結束咗。」

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編輯：陳華