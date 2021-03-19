【康宏環球】康宏AGM「深圳幫」禁制令亮相　「富邦派」未發周年大會表決通告（第二版）

▲ 康宏環球股東大會再上演亂局，深圳幫稱獲股東會禁制令，但制止未果。

康宏環球 （01019） 本周連續兩日開股東大會，繼周三康宏特別股東大會（EGM）爆發肢體衝突事件後，康宏周四（18日）舉行的股東周年大會（AGM）場外風平浪靜，場內火藥味瀰漫。「深圳幫」佳兆業 （01638） 聯席總裁郭曉群代表律師黃啟豪指，另一主要股東陳佩雄在場內展示法庭發出的禁制令，阻止AGM進行，但由「富邦派」控制的康宏董事會繼續進行AGM。

康宏發言人表示，康宏至周四股東大會完結前，沒有收到任何法庭發出的禁制令文本，大會根據正常程序完成投票，不存在流會之說，公告稍後上載至聯交所網站。

周五最新法庭資料顯示，陳佩雄於周四（18日）獲得法庭禁制令，直至3月26日為止，除非法庭有新指令，否則不能舉行股東大會。直至周五下午4時，康宏尚未發出股東大會結果通告。

康宏環球EGM特別股東會遭強行衝入、警方拘8人，詳情【下一頁】

黃啟豪周四表示，康宏AGM會議開始後不久，持有康宏7.26%股權、佳兆業前高層陳佩雄，在下午5時10分獲高院頒出禁制令，要求禁止會議繼續。

當時會議進行提問階段，在場人士知悉有關禁制令。陳佩雄的代表律師遂向大會主席黃雪輝建議休會10分鐘，以核實文件真確性。不過，黃雪輝在詢問完法律建議後，依然讓會議繼續進行，稱甚至加速推進投票，整個過程十分倉促。他見到仍有股東未投票和未回應問題，黃雪輝便匆忙宣布會議結束。

黃啟豪指，一度警告過黃雪輝藐視法庭，惟最終未能制止，認為今次的投票是不合法的。黃啟豪表示，郭曉群在高院會周五有聆訊，代表公司控告所有董事及大股東，其行為損害康宏利益。

另有代表「深圳幫」的立法會議員謝偉俊在大會開始20分鐘後到場，入場數分鐘後便離開。但是，他稱大會提早結束，指是被國藝 （08228） 主席冼國林呼喝趕走，「冼國林好似成個保安阿頭咁粗暴地趕我走，話會議結束咗。」

（第二版更新禁制令內容）

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編輯：陳華