創業要有勇氣　懂科技更要懂計數

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基本的會計知識有助企業管理帳目，除了每年將財務報表遞交至公司註冊處外，以下各種會計比率亦有助企業從報表中了解其財務狀況。初創、中小企管理層來說，值得留意。
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看銷售更要看毛利
要了解企業的財務狀況，除了「淨收入」，其實亦需同時考慮購貨成本和稅項等因素。
分析損益表 (Income statement) 中的毛利，算式是 「（銷售收入 – 銷售成本） / 銷售收入 x 100%」，銷售收入即是營業額，銷售成本即是按生產件數的比例上升的成本，如原料和包裝等，而不論售賣多少產品也花同樣的錢的成本（如租金）則不計算在內。假如毛利率十分高，代表生意好、值得投資更多。如果開始向下走，則代表產品或成本控制等方面出現問題。需要注意的是，毛利率只計算與產品有關的成本，薪金並不計算在內，所以並不適用於分析服務業的賺錢能力。另外，毛利率只需與自己公司比較，因每間公司所涉及的成本、產品和規模也不同，與競爭對手比較毛利率的參考價值亦不大。
有訂單更要有流動資金
企業亦可從資產負債表 (Balance sheet) 中計算流動比率 (Current ratio) 和速動比率 (Quick ratio)，以判斷其營運及變現能力。
流動比率代表了企業的償債能力，算式是「流動資產 / 流動負債」。流動資產是指一年內容易變現的資產，如現金和存貨等，非流動資產（如辦公室設備）均不計算在內；而流動負債則是一年內要償還的債務，如短期借款等，超過一年的債款和應付債券則不計算在內。一般來說，計算出200%以上已為合格，數字越高則代表越容易償還短期債務、變現能力良好。
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速動比率則講求更高的變現能力，會扣除存貨和預付費用，將流動資產變成速動資產，算式是「速動資產 / 流動負債」，計算出100%以上便為合格。同樣，假如公司的速動比率較高，代表著公司的償債能力越高。值得留意的是，公司負債不一定是壞事，最重要的是現金週轉能力。
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撰文 : Daren Guo Reap聯合創始人
欄名 : Smart World