  • 23°C
香港時間 : 2021319日 (五) 08:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

創業要有勇氣　懂科技更要懂計數

科技 08:30 2021/03/19

分享：

基本的會計知識有助企業管理帳目，除了每年將財務報表遞交至公司註冊處外，以下各種會計比率亦有助企業從報表中了解其財務狀況。初創、中小企管理層來說，值得留意。

【創科人才招聘】科學園網上職業博覽開鑼　供逾2,400個創科職位（附登記連結）

疫情帶來危與機　90％港企加快數碼轉型

看銷售更要看毛利
要了解企業的財務狀況，除了「淨收入」，其實亦需同時考慮購貨成本和稅項等因素。

分析損益表 (Income statement) 中的毛利，算式是 「（銷售收入 – 銷售成本） / 銷售收入 x 100%」，銷售收入即是營業額，銷售成本即是按生產件數的比例上升的成本，如原料和包裝等，而不論售賣多少產品也花同樣的錢的成本（如租金）則不計算在內。假如毛利率十分高，代表生意好、值得投資更多。如果開始向下走，則代表產品或成本控制等方面出現問題。需要注意的是，毛利率只計算與產品有關的成本，薪金並不計算在內，所以並不適用於分析服務業的賺錢能力。另外，毛利率只需與自己公司比較，因每間公司所涉及的成本、產品和規模也不同，與競爭對手比較毛利率的參考價值亦不大。

有訂單更要有流動資金
企業亦可從資產負債表 (Balance sheet) 中計算流動比率 (Current ratio) 和速動比率 (Quick ratio)，以判斷其營運及變現能力。

流動比率代表了企業的償債能力，算式是「流動資產 / 流動負債」。流動資產是指一年內容易變現的資產，如現金和存貨等，非流動資產（如辦公室設備）均不計算在內；而流動負債則是一年內要償還的債務，如短期借款等，超過一年的債款和應付債券則不計算在內。一般來說，計算出200%以上已為合格，數字越高則代表越容易償還短期債務、變現能力良好。

【再工業化】食材生產服務商疫下變陣拓零售　冀引入智能生產增產值

【網購商機】NielsenIQ: 港人去年網購花費比實體店多2.5倍　零售商如何把握機遇？

速動比率則講求更高的變現能力，會扣除存貨和預付費用，將流動資產變成速動資產，算式是「速動資產 / 流動負債」，計算出100%以上便為合格。同樣，假如公司的速動比率較高，代表著公司的償債能力越高。值得留意的是，公司負債不一定是壞事，最重要的是現金週轉能力。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發? 
商務及經濟發展局局長邱騰華話你知 ( http://bit.ly/3vCcS3p )

想了解更多中小企資訊 ? 即上 : http://eti.hket.com/pc/theme/CEDBSMEFUND/

撰文 : Daren Guo Reap聯合創始人

欄名 : Smart World

最新專欄文章 更多

【新支付模式】疫情加速新支付模式　沒有收銀機的時代將來臨？
2021/03/18
【新支付模式】疫情加速新支付模式　沒有收銀機的時代將來臨？
【創新一定好】家族傳承：保存傳統就不可以創新？
2021/01/13
【創新一定好】家族傳承：保存傳統就不可以創新？
【疫下金融業】跨越金融服務業當前的挑戰　從生存邁向創新
2021/01/09
【疫下金融業】跨越金融服務業當前的挑戰　從生存邁向創新
【數碼轉型】了解混合雲三大挑戰　迎接疫後新常態
2021/01/06
【數碼轉型】了解混合雲三大挑戰　迎接疫後新常態
【疫情新常態】善用數據分析　助金融保險業制定防欺詐機制
2020/12/31
【疫情新常態】善用數據分析　助金融保險業制定防欺詐機制
營業額 服務 產品 會計 銷售 公司註冊處 創業

下一篇文章

【Facebook帳戶安全】擴大安全支援！　可透過安全性金鑰在iOS及Android登錄FB
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【芯片大戰】高通芯片持續缺貨　小米、OPPO或大量轉單聯發科
【芯片大戰】高通芯片持續缺貨　小米、OPPO或大量轉單聯發科
【入門手機】小米旗下紅米Redmi 9T登陸香港　售$1199
【入門手機】小米旗下紅米Redmi 9T登陸香港　售$1199
【WhatsApp更新】WhatsApp官方宣布　將不支援iOS 10以下iPhone設備
【WhatsApp更新】WhatsApp官方宣布　將不支援iOS 10以下iPhone設備
【Windows 10】Windows 10更新致列印服務失靈　2招關閉自動更新
【Windows 10】Windows 10更新致列印服務失靈　2招關閉自動更新
【華為新商機】傳華為向蘋果三星等設備商　收取5G專利使用費　每部電話2.5美元
【華為新商機】傳華為向蘋果三星等設備商　收取5G專利使用費　每部電話2.5美元
【三星手機】三星首度證實　Galaxy Note旗艦今年無法推出
【三星手機】三星首度證實　Galaxy Note旗艦今年無法推出