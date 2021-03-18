【樓市現象】內地專才來港拼搏多年 終獲永久居民資格 即斥500萬購屯門盤2房做業主



最近二手樓市的其中一個重要動力，就是上車人士，他們的入市速度愈來愈快，多時睇樓一次就決定拍板入市，其中樓價相對較低水的屯門區，最近不少準上車人士就來到這區找尋心儀單位，交投非常暢旺。

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中原地產分行經理袁銘鍵表示，樓市交投氣氛持續升溫，上車客紛紛加快入市。屯門豫豐花園11座中層F室剛錄得成交，實用面積396平方呎，屬兩房間隔，叫價520萬元，減價20萬元，以500萬元沽出，折合實用呎價12,626元。

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袁銘鍵表示，買家為一名內地專才，於香港工作多年，最近取得本港永久居民資格隨即買樓上車，鍾情屯門區交通方便，發展前景亦佳，故迅速決定擇居區內，上址廳大房大，景觀開揚，一睇即中，議價後即拍板入市。

原業主則於2010年8月以143萬元買入單位，持貨約11年轉售，賬面獲利357萬元，單位期內升值2.5倍。

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記者：陳詠妍