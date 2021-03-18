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【樓市現象】內地專才來港拼搏多年 終獲永久居民資格 即斥500萬購屯門盤2房做業主

股樓投資 21:46 2021/03/18

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最近二手樓市的其中一個重要動力，就是上車人士，他們的入市速度愈來愈快，多時睇樓一次就決定拍板入市，其中樓價相對較低水的屯門區，最近不少準上車人士就來到這區找尋心儀單位，交投非常暢旺。

【樓市現象】高價成交再現 換樓客710萬購新屯門中心3房 創屋苑歷史新高，詳見【下一頁

中原地產分行經理袁銘鍵表示，樓市交投氣氛持續升溫，上車客紛紛加快入市。屯門豫豐花園11座中層F室剛錄得成交，實用面積396平方呎，屬兩房間隔，叫價520萬元，減價20萬元，以500萬元沽出，折合實用呎價12,626元。

【職場熱話】面試遇到老闆直指上一份工作浪費時間 網民：求職者是找工作不是來乞討的，詳見【下一頁

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袁銘鍵表示，買家為一名內地專才，於香港工作多年，最近取得本港永久居民資格隨即買樓上車，鍾情屯門區交通方便，發展前景亦佳，故迅速決定擇居區內，上址廳大房大，景觀開揚，一睇即中，議價後即拍板入市。

原業主則於2010年8月以143萬元買入單位，持貨約11年轉售，賬面獲利357萬元，單位期內升值2.5倍。

【樓市故事】 2組客搶購愉景新城3房 準新人特地請假斥1,000萬買樓 業主為守承諾寧願少賺8萬元，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

放盤 低水 樓價 成交 屯門 豫豐花園

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