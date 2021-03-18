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【報告發表】支付網上勒索贖金急增 雙重勒索和醫療機構成新方法、新目標

理財智慧 21:11 2021/03/18

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Palo Alto Networks 旗下的網絡威脅情報團隊 Unit 42今日(18日)發佈《2021年勒索軟件威脅報告》，報告指出在2020年勒索軟件的威脅顯著上升，所勒索的金額亦比以往多，而雙重勒索和對醫療機構的攻擊更加激增。

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企業平均支付的贖金增長171%，從2019年的115,123美元(約897,960港元)增至2020年的312,493美元(約2,437,445港元)，而支付的最高贖金在一年間更升一倍，從500萬美元升至 1,000 萬美元。勒索軟件要求的最高贖金亦升至一倍，從2015年到2019年的1,500 萬美元 (約1億1,700萬港元)增至2020年的3,000萬美元(約2億3,400萬港元)。

在新冠疫情下，醫療行業成今年勒索軟件最大目標。不法之徒得知醫療機構需要繼續營運以治療新冠患者，無法承擔系統被鎖定的後果，繼而通過勒索軟件進行攻擊。勒索軟件Ryuk在眾多勒索軟件中尤其猖獗。

網上勒索手法有不同方式，雙重勒索更在今年內興起，在雙重勒索的情況下，勒索者會加密並竊取資料，進一步要脅受害者支付贖金。如果不支付贖金，勒索者就把資料發佈到洩漏網站或暗網。而經常利用這種方法的勒索軟件是 NetWalker。在2020年1月到2021年1月，NetWalker洩漏了全球113家企業的資料，遠遠超過其他勒索軟件。

報告預計未來會有更多網絡犯罪分子使用勒索軟件進行勒索，成本低廉並有效。與此同時，使用匿名服務也將繼續增加，令安全研究人員和執法人員更難跟蹤。

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最後報告提出三項建議，分別是初始進入、備份和恢復流程以及安全監控。

在初始進入方面，建議企業使用者保持對電子郵件安全的認識和培訓，並在惡意電子郵件進入郵箱後立即識別和補救。其次企業要進行適當的修補管理，並審查哪些服務可能暴露在互聯網上。再者遠端桌面服務要正確配置並確保安全，盡可能使用最低許可權，並制定策略對付勒索軟件。

在備份和恢復流程方面，企業需備份資料，並提前規劃好適當的恢復流程。企業要確保所有備份都在離線狀態下安全保存。而且必須與關鍵持份者一起實施並演習恢復流程，當發生勒索軟件攻擊時可以儘量縮短企業的停機時間並降低損失。

在安全監控方面，最有效防範勒索軟件的形式是端點安全、URL 過濾或 Web 保安、高級威脅防禦（未知威脅/沙箱）以及部署到所有企業環境和設備的反釣魚解決方案。這些方法能降低網上勒索的風險，並帶來權宜之計。

 

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責任編輯：羅浩濂

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