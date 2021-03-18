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小米（01810）投資評級及目標價（表）

新經濟追蹤 20:25 2021/03/18

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花旗報告指，小米 （01810） 從一月高位大幅回落後，風險回報水平轉見吸引，一口氣由「沽售」評級升至「買入」，認為小米今年全球市佔率仍可受惠網售模式、海外發展、華為退潮等因素，提高今明兩年收入預測，目標價由19.3元升至30元。

16家券商中，有14家看好，目標價27元以上，大摩投資評級為與大市同步。1間看淡，麥格理看21.3元。

證券商 投資評級 目標價（元）
聯昌國際 增持 38.42
廣發證券 買入 36.10
瑞信 跑贏大市 34.30
中金 跑贏大市 34.00
華興資本 買入 33.70
交銀國際 買入 33.00
招商證券香港 買入 32.00
建銀國際 跑贏大市 32.00
花旗 買入 30.00
海通國際 跑贏大市 30.00
光大證券 買入 30.00
滙豐證券 買入 28.00
大和證券 持有 27.00
野村 買入 27.00
大摩 與大市同步 24.00
麥格理 跑輸大市 21.30

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 
商務及經濟發展局局長邱騰華話你知

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【小米股價】高通5G晶片緊缺 小米、OPPO傳求助聯發科

下一頁：保利協鑫（03800）投資評級及目標價（表）

記者：譚志偉

港股 證券商 目標價 小米集團－W（01810）

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