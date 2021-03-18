小米（01810）投資評級及目標價（表）

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【美國經濟】美國上周首申失業救濟人數為77萬 高於預期 一文看清美國首申領失業救濟人數
花旗報告指，小米 （01810） 從一月高位大幅回落後，風險回報水平轉見吸引，一口氣由「沽售」評級升至「買入」，認為小米今年全球市佔率仍可受惠網售模式、海外發展、華為退潮等因素，提高今明兩年收入預測，目標價由19.3元升至30元。
16家券商中，有14家看好，目標價27元以上，大摩投資評級為與大市同步。1間看淡，麥格理看21.3元。
|證券商
|投資評級
|目標價（元）
|聯昌國際
|增持
|38.42
|廣發證券
|買入
|36.10
|瑞信
|跑贏大市
|34.30
|中金
|跑贏大市
|34.00
|華興資本
|買入
|33.70
|交銀國際
|買入
|33.00
|招商證券香港
|買入
|32.00
|建銀國際
|跑贏大市
|32.00
|花旗
|買入
|30.00
|海通國際
|跑贏大市
|30.00
|光大證券
|買入
|30.00
|滙豐證券
|買入
|28.00
|大和證券
|持有
|27.00
|野村
|買入
|27.00
|大摩
|與大市同步
|24.00
|麥格理
|跑輸大市
|21.30
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記者：譚志偉