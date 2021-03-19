英疫苗接種延遲 專家警告年輕人暑假或無份外遊

歐洲各國放寬對已接種疫苗人士入境限制在即，英國年輕人卻有機會無法受惠，主因印度生產阿斯利康（AstraZeneca）疫苗的廠房未能準時交貨，導致英國疫苗供應出現短缺，英國疫苗接種計劃被打亂，50歲以下人士要較遲才會獲安排打疫苗。有專家警告，這可能導致英國年輕人暑假期間無法去旅行。

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英國雷丁大學（University of Reading）細胞微生物學助理教授克拉克（Simon Clarke）指出，暑假期間要出國旅行，甚至到戲院觀賞電影，都有機會要求出示已接種疫苗證明，倘成真則意味英國年輕人可能被排除在外。

英國近期疫苗供應突然變得緊張，據報是由於印度廠商供應出問題，導致500萬劑疫苗未能付運。英國政府正全速安全民眾打疫苗，已定下時間表，目標是7月底前所有18歲或以上民眾都獲安排接種，事件恐打亂盤算。

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隨着愈來愈多人已接種疫苗，歐洲國家積極部署重開旅遊，歐盟推出綠色數碼證書（Digital Green Certificate）制度，讓已打疫苗者入境，暑假可恢復外遊機會高。

綠色數碼證書暫時不包括英國，但英國正與歐盟磋商，爭取加入計劃，已接種疫苗的英國人，暑假期間獲准歐遊的機會甚大。

責任編輯：林建忠