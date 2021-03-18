【育兒時在思@iM網欄】最梗要啱channel！ 毋忘親子遊戲初心 建立長遠溝通關係

大家好還嗎？身兼多職的斜槓族在思媽媽近期比較忙，所以讓大家等了一個月才再在這個專欄分享。提起斜槓族Slash，就想起身邊不少同路人媽媽。這班全職媽媽在照顧小孩、做家務、停課期間充當老師同時，仍能為自己事業打拼。為堅持一些信念也好、為夢想也好、為糊口也好，她們利用僅餘的私人時間去努力工作或進修。在此為這班斜槓族媽媽 (也包括自己) 送上最熱烈的掌聲鼓勵。

說著說著，發現自己在社交平台分享親子玩意及育兒日常已經超過一年了。這一年多的時間雖說不長，但一路以來邊玩邊學，回頭看原來大人和孩子們都長大了很多。發現自己的思維模式有所轉變，例如在育兒路上遇到問題，會先去思考「出事」原因，而非第一時間斷定孩子做錯。是否我們大人不自覺的一舉一動令孩子有錯誤解讀呢？這一年來，我們更著重溝通，不是大人說了就當小孩明白那種溝通，而是理解並接納孩子的吸收進度，literally 循循善誘。這一年來，相處時間多了，讓我們有空間學習放慢腳步。

到找出原因，想去糾正孩子某些行為時，現在的我很自然會去想，「可以利用甚麼遊戲呢？」現在，玩具除了是玩，也成了一個溝通的工具，向孩子傳達訊息的工具。再進一步昇華的心境是，即使花盡心思設計及自製玩具，也不介意孩子不玩、不喜歡。正如上一篇專欄訪問Mulberry Tree校長，她說不用買教具的道理一樣。大人可以花錢買、花心機自製，不過不要向孩子施加「玩」的壓力。

重要的事情就再多說一點。不要本末倒置，玩的原意就是玩，

孩子可以透過玩樂去學習到一些東西是遊戲的結果，而非遊戲的目的。0-6歲小孩是吸收性心智，從環境中學習，如果大人因為不想白費心機而不斷要求孩子跟著指示去玩，其實是不自覺地向孩子施加了壓力，孩子很難去享受遊戲過程。

想要達到某個效果，靠的是在設計遊戲時，加入可以自動糾正的元素，就像玩迷宮一樣，行錯路是一個玩樂過程，孩子走到掘頭路自然知道自己走錯了，要再試其他出口，沿途自己想辦法，到最終能走出迷宮只是結果，不是遊戲重點。如果大人像GPS一樣沿路教孩子怎樣走，甚至罵小孩行錯路，就失去玩迷宮的樂趣了。至於孩子是否能從遊戲中得到啟發，那只是大人們的主觀願望，所謂遊戲成果是bonus，不是一個must。

你也許會問，那如何可以透過遊戲傳達某些訊息呢？我會答，請先用時間去建立一個跟孩子玩遊戲的關係。當你能夠代入孩子的遊戲模式，大人和孩子能夠藉著遊戲調教到同一個頻道，就可以更容易溝通。實際操作上，不厭其煩再三強調的幾個做法是：全情投入跟孩子玩、「聽」孩子玩「聽」孩子畫、眼神接觸、孩子專心玩時不騷擾、適時回應......經歷過無數次遊戲被嫌棄、甚麼活動最終都變成messy play後，媽媽們除了訓練出強大的心臟外，也會逐步跟孩子同步，漸漸培養到一種長遠的溝通關係。

這年來認識了一班同樣愛玩、大不透的媽媽朋友。有朋友形容這是第二次童年，我補充這更是一個沒有限制、想怎麼玩就怎麼玩的童年。不感反問，既然可以盡情玩樂的童年是這般令人嚮往，不就更值得給予下一代這樣的空間和自由嗎？

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