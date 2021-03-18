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形容正處於泡沫中 專家看淡Tesla股價看好福斯汽車

股樓投資 20:01 2021/03/18

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電動車巨頭Tesla股價回落。Lansdowne Partners基金經理Per Lekander 表示，疫情後利率會上升，將拖累Tesla股價，又認為Tesla正處於泡沫中，並正在沽空。

【商品熱潮】電動車大勢 鎳價最受惠下一頁

外媒CNBC報導， Lekander 認為傳統汽車股將會於今年回歸，並特別看好德國車廠福斯汽車Volkswagen。他指有幾間公司將會成為長線贏家，在短線而言，他宏觀地預料債息會持續向上，加上市場將意會到傳統汽車股並未有想像中遜色，Tesla股價將會下跌。

【Tesla】馬斯克將公司職衍改為「Tesla電音之王」 財務總監改為「貨幣大師」下一頁

有分析師不認同他的看法，認為Tesla成功帶動中國3月對電動車需求，足以刺激首兩個月的波動再上漲，相信Tesla股價將會回升。

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撰文 : 馮卓謙

Tesla 汽車 電動車 汽車股

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