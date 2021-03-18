形容正處於泡沫中 專家看淡Tesla股價看好福斯汽車

電動車巨頭Tesla股價回落。Lansdowne Partners基金經理Per Lekander 表示，疫情後利率會上升，將拖累Tesla股價，又認為Tesla正處於泡沫中，並正在沽空。

【商品熱潮】電動車大勢 鎳價最受惠【下一頁】

外媒CNBC報導， Lekander 認為傳統汽車股將會於今年回歸，並特別看好德國車廠福斯汽車Volkswagen。他指有幾間公司將會成為長線贏家，在短線而言，他宏觀地預料債息會持續向上，加上市場將意會到傳統汽車股並未有想像中遜色，Tesla股價將會下跌。

【Tesla】馬斯克將公司職衍改為「Tesla電音之王」 財務總監改為「貨幣大師」【下一頁】

有分析師不認同他的看法，認為Tesla成功帶動中國3月對電動車需求，足以刺激首兩個月的波動再上漲，相信Tesla股價將會回升。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機