【無與輪比@iM網欄】1A2B+雙田之外 你必須認識的品牌

早前曾提及過有種人對原裝、原廠有一種近乎迷信的執著，總以為原廠就等如最好——某程度上他們沒有錯，車廠會將他們認為最適合的零部件用於產品。然而，車廠沒可能自行製作所有零件，而「廠方認為最適合」又是否等同最適合用家？在更換零部件時，用家是否付出公道價錢？原廠/代理要支付租金人工，賺錢是理所當然，「原廠件」當然要支付溢價，但在原廠換零部件卻付出高溢價，卻又似乎於理不合。

車輛上幾乎所有零部件的包裝都印有廠方LOGO，否則一般會被稱為「副廠」；副廠不一定質素不及原廠，很多副廠也是原廠供應鏈的一部分。車主不妨認住全球頭幾位的零部件商（以年收入計），增加對座駕零件的了解。

1. Robert Bosch （德國/非上市）年收入4103億美元

對普羅消費者而言，Bosch最常見的當然是水撥等零部件，又或者廚師機、電鑽等家電；公司的年收入當中60.2%來自汽車解決方案，此業務亦令其成為全球最大的汽車零部件供應商，很多大車廠的「PARTS」都由Bosch供應。Bosch當然並非靠賣水撥，當中更涉及自動駕駛、物聯網等技術，同時提供自動泊車等解決方案。

2. Denso Corp（日本/市值5.9萬億日圓）年收入3575.5億美元

日本作為汽車大國，當然亦有零件供應大廠，Denso主要為汽車供應電子零件及電器，例如空調系統、安全氣袋、火咀、發電機（打南磨）、轉向系統，以及引擎風隔、冷氣隔等。公司屬豐田集團一員，當中單是豐田，已佔去其一半收入，所以如果你的座駕是豐田（或同系如大發、富士），其所使用的零部件很大機會都是由Denso供應的。

3. 馬牌（或稱「大陸」）（德國/市值235億歐元）年收入3348.3億美元

輪胎是汽車必備之物，亦是少數車廠不會從新以自身品牌包裝的零部件，而代理的價格一般不會太過離地。馬牌以收入計是全球最大輪胎廠，此分部佔其收入四成，除此之外，亦都生產傳動軸以及智能安全設備。公司創立於1871年，在上世紀20年代，公司接連收購了多家同業，從而莫定今日之規模及地位。

4. 愛信精機（AISIN）（日本/市值1.2萬億日圓）年收入2720億美元

創立於1943年，初期主要生產飛機引擎，大股東為豐田。公司主要產品為傳動系統、離合器、剎車系統、防鎖死剎車系統（ABS）、油泵、電窗、門鎖等，據公司的資料，製造一輛車約須3萬件零件，當中高達1.5萬件由其供應。事實上，豐田、日產、萬事得、通用汽車、富豪都是愛信的客戶。在零售層面，消費者或會對其陌生，但一旦座駕要大修，車房報上零部件的供應商，車主最少知道這並非「雜牌」，而是質素與原廠無異的副廠。

作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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