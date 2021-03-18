美國太陽能產業破歷史新高 望10年內太陽能佔比升至20%

雖然面對新冠疫情的衝擊，但受惠於利好的政府政策及龐大的需求，去年美國太陽能產業破歷史新高。

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美國太陽能產業協會(SEIA)日前發表報告指，美國去年新增的太陽能裝置容量上升 43%達19.2GW。單計第四季數據，容量上升超過8GW，破歷季紀錄，甚至比2015年全年的7.5GW高。

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1GW 的太陽能發電量，足夠為約19萬戶家庭提供電力。目前美國全國共有97.2 GW太陽能裝置容量，能提供近1,770萬戶家庭的用電量。總體太陽能佔全國電力的 3%，協會期望 10 年內可將太陽能佔比提升至20%，較目前成長 3 倍。

太陽產能突破新高，是因為行業受惠於政策的支持及強勁需求，有效抵銷疫情衝擊。美國政府去年撥出350億美元作能源研發補助，並延長26%美國太陽能投資稅減免 (ITC) ，措施有助太陽能產業發展，亦令發展成本大大下降。

Wood Mackenzie 高級分析師戴佛絲(Michelle Davis) 表示，政府延長 ITC 兩年，預期至2025年將能推動更大太陽能採用範圍。報告預料，有關政策將促進於2021年至 2025年間的太陽能採用率增加 17%。

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